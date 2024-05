SÃO PAULO, SP - "A maconha abre uma porta de cumplicidade minha para comigo", disse Luana Piovani (47), durante entrevista ao site da revista Breeza, especializada no universo da Cannabis.





Durante a entrevista, nesta quinta-feira (23/5), a atriz, que mora em Portugal, falou sobre seu consumo recreativo da erva. "Eu acho que fumo uns dois baseados por dia em épocas normais. Em épocas de 'B.O.' (problemas), eu fumo uns quatro, cinco."





Ela contou que já enfrentou problemas por fumar maconha. Aos 20 anos, foi flagrada com um cigarro na praia, em Búzios, no litoral do Rio de Janeiro, e acabou sendo levada para a delegacia ao ser abordada por policiais. "Na época, meu namorado tinha um processo criminal por conta de um acidente de carro e eu assumi que o negócio era meu", relembrou.





"O mais interessante é que eu tava de biquíni, canga e havaiana negociando dinheiro com os policiais, e o meu namorado da época, um borra-botas, chorando de medo, cê acredita?", lembrou, fazendo troça.





Em outro trecho, Luana revela que costumava fumar durante os intervalos das gravações nos estúdios da Globo, e por lá também já passou situações que poderiam ser encaradas como constrangedoras para algumas pessoas. Mas não para ela.





"Estou dentro de um ambiente aberto, não estou fumando na cara de ninguém, você tá vindo me repreender? Pode me demitir, não tem problema nenhum", disse a atriz ao ser advertida por um diretor que encontrou fumando seu baseado, segundo ela contou à revista.