O humorista e influenciador Carlinhos Maia causou polêmica durante sua participação no programa “Surubaum”, apresentado por Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso, na última quarta-feira (22/5). Em sua entrevista, Carlinhos afirmou: “Eu nunca fui um cara humilde, eu nunca tive essa humildade que o brasileiro quer que você tenha”.





Ele justificou sua declaração dizendo: “Eu sempre fui um cara simples de coração, mas nunca fui humilde. Dessa parada do tipo, vem olhar pra mim que eu sou o pobretão ou a bicha que vai te fazer rir. Tudo isso que as pessoas esperavam que eu fosse, eu não sou. Sou um cara que gosta do bom e do melhor”.