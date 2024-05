A banda Black Pantera, de Uberaba, no Triângulo Mineiro, vai lançar nesta sexta-feira (24/5) o seu quarto álbum de estúdio, denominado Perpétuo. O trio mineiro de 'crossover', que já tocou em grandes festivais como Rock in Rio 2022, destacou que o álbum é um disco com novos elementos musicais.

Black Pantera é formado pelos irmãos Charles Gama (vocal e guitarra) e Chaene Gama (baixo e backing vocals). Completa a formação o baterista Rodrigo Pancho. Em nota enviada à imprensa, a banda informou que, como o próprio nome diz, o novo álbum irá permanecer como um projeto atemporal, sendo ouvido, lembrado e tomado como referência para es futuras gerações.

Leia: Rock in Rio 2024: ingressos da pré-venda se esgotam em tempo recorde





De acordo com o baixista Chaene, apesar dos novos elementos o 4º álbum não perdeu a originalidade da banda. “Que são os estilos punk, thrash e do hardcore. Além disso, tem influência de rap e hip hop, tem hora que está maracatu, tem hora que a gente traz a questão da ancestralidade africana através da percussão e algumas músicas muito tribal. E a gente conseguiu incorporar isso tudo em um disco”, ressaltou.





'Afrolatinos'





Uma viagem para o Chile, onde tocaram no Festival Rockdromo, fez com que os músicos mineiros voltassem os olhos para a música latina. “Lá em Valparaíso, vendo tantas bandas de países vizinhos terem tanto orgulho e personalidade, passamos a ver o tamanho da importância de entendermos o contexto no qual estamos inseridos. Desde nosso show por lá o termo 'afrolatino' não saiu mais da minha cabeça. Falo isso porque a gente sempre olha para outros continentes e não enxerga a arte, a história e a cultura sul-americana. E essa música faz parte do processo de nos entendermos como homens negros que fazem parte da América Latina. E esse também é um dos conceitos base desse disco”, pontuou Chaene.



Conceito da capa





A foto da capa do álbum foi inspirada em um registro histórico dos Panteras Negras em frente ao Tribunal de Oakland, na Califórnia (EUA), ocorrido em 30 de julho de 1968.





Fundado por Bobby Seale e Huey Newton em outubro de 1966, o partido dos Panteras Negras ficou conhecido pelos movimentos em prol dos direitos civis da comunidade negra, sendo que suas principais influências vinham de Frantz Fanon e Karl Marx, se opondo ao capitalismo e valorizando medidas sociais.

Leia também: Bruce Dickinson faz show impecável em BH; veja o setlist





Perpétuo foi gravado durante 14 dias no estúdio carioca Tambor, com produção musical de Rafael Ramos.