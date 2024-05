Em 2011, um brasileiro criou um site chamado “Avril está morta”, em que apresentava “provas” de que a cantora Avril Lavigne, dona de hits como “Complicated” e “Sk8er boy”, teria tirado a própria vida após alcançar o sucesso, devido a dificuldades de adaptação à fama e à morte de seu avô. Segundo a teoria, uma sósia assumiu o posto, tocando a carreira da roqueira. No entanto, tudo não passa de uma conspiração: a própria Avril, durante participação em um podcast na semana passada, desmentiu a história.







A suposta sósia seria uma atriz chamada Melissa Vandella, que tem uma notável semelhança com a cantora. Ela teria sido contratada primeiro para se passar pela roqueira para fotos de paparazzi. Depois, foi incumbida pela gravadora para soltar a voz para novos álbuns. Como “prova” da teoria, os fãs apontam supostas diferenças no rosto entre Avril e Melissa e uma alteração do estilo, já que a cantora passou a ser vista usando mais saias e vestidos, enquanto, no começo da carreira, ela preferia calças.







Também haveria dicas na canção “Nobody’s home”, de 2004, que falaria sobre o processo de depressão da Avril original. Os teóricos também apontaram para uma sessão de fotos em que Lavigne tem a palavra “Melissa” impressa na mão, bem como mudanças percebidas na caligrafia da cantora ao longo do tempo.







Durante o podcast Call Her Daddy, a cantora riu da mentira. “É tão idiota”, disse, afirmando que não se importa com a teoria, já que poderia haver rumores piores sobre ela. “É apenas engraçado para mim. Tipo, por um lado, todo mundo diz: ‘Você continua a mesma coisa! Você não envelheceu nadinha!’. Em contrapartida, há uma teoria da conspiração de que eu não sou eu. Sinceramente, não é tão ruim. Poderia ser pior, certo?’’, brincou.







“Sinto que tenho um [boato] bom. Não creio que seja negativo. Não é nada sinistro! Obviamente sou eu, então é uma bobagem. Acho que fizeram isso com outros artistas. Não sou a única. Acho que, tipo, outras pessoas passam por isso”, garantiu. Mesmo assim, os fãs seguem fazendo piadas com a teoria. “Isso é algo que Melissa diria”, escreveu um internauta.







Outro caso de famoso que teria morrido e substituído por um sósia aconteceu com Paul McCartney, na década de 1960. Seu clone teria tomado seu lugar nos Beatles, e a banda teria deixado algumas pistas nas canções. Em “Strawberry fields forever”, algumas pessoas dizem ouvir John Lennon dizer “Eu enterrei Paul” em vez de “molho de cranberry”. Também há relatos de quem ouviu a música “Revolution 9” ao contrário e encontrou a frase “Turn me on, dead man”. McCartney teria morrido em um acidente de carro em 1966. Os Beatles negaram repetidamente a veracidade dos rumores, e a Life Magazine publicou uma matéria de capa em novembro de 1969 declarando que ele estava, de fato, vivo. Mesmo assim, há quem acredite na teoria até hoje.