Avril Lavigne resgata origem com novo single ''Bite me''

Após anunciar o lançamento de um novo álbum, Avril Lavigne, que havia dado uma pequena pausa na carreira, divulgou o primeiro single do disco, juntamente com um videoclipe. Lembrando muito a sonoridade pop punk de músicas como "Complicated" e "Losing grip", de seu primeiro álbum, o lançamento "Bite me" foi muito bem recebido pelos fãs de longa data da cantora.









Avril Lavigne não só retornou ao pop punk como fez questão de inserir essa estética tão marcante em todos os detalhes de seu novo trabalho, e os fãs não poderiam estar mais felizes.

A cantora aparece com a ponta dos cabelos pintados de rosa, em referência ao seu visual nos anos de 2007 à 2009, saia xadrez e jaquetas de couro, usada também por Travis Barker, ex-baterista da Blink-182 que aparece no clipe, além de sua característica maquiagem com olhos escuros. Tudo isso, enquanto invadem um galpão para tocar seus instrumentos.









O gênero pop punk fez sucesso no início dos anos 2000, sendo o mais ouvido entre os jovens da época, quando ainda era preciso um MP3 para ter acesso às suas músicas favoritas. Bandas como Paramore, My Chemical Romance, Blink-182, Panic! at the Disco e muitas outras estavam no auge do sucesso com suas canções raivosas, guitarras marcantes, roupas pretas e cabelos coloridos.