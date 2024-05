A 22ª Semana Nacional de Museus chega à reta final com instituições de Belo Horizonte oferecendo ao público novas exposições e atividades formativas.

O Museu Mineiro, no Circuito Liberdade, promove, nesta sexta (17/5), a partir das 14h, a palestra “Desafios da educação museal”, ministrada por Adriana Mortara, professora do curso de museologia da UFMG. Trata-se de um convite à reflexão sobre o amadurecimento das pesquisas em seu campo de estudos.



Quem for ao Museu Mineiro também vai poder conferir a exposição “Sala de estar”, do artista baiano Mano Penalva, inaugurada na quinta (16/5). A mostra, que segue em cartaz até 30 de junho, baseia-se na pesquisa do artista, que se desenvolve a partir de um olhar para o lugar de passagem entre a casa e a rua, relacionando o público e o privado.

Objetos do cotidiano



"São objetos do cotidiano, ordinários, que compõem a nossa vida, como tapetes feitos à mão ou as miçangas que se transformam em cortinas ou assentos de carro, por exemplo”, diz Penalva.

Ele destaca que aspectos cotidianos ganham um “efeito lupa”, já que situações que podem passar despercebidas no dia a dia adquirem novas matizes quando vão para uma sala expositiva, levando em conta elementos de composição e de arranjo.



Também inaugurada ontem, a exposição “Deitar a bênção” marca a 22ª Semana Nacional de Museus no Centro de Arte Popular. Na mostra, os visitantes podem conhecer um pouco mais sobre os benzedores – que transmitem por meio da oralidade práticas de cura e proteção – a partir de fotografias e de suas histórias, além do trabalho de artistas visuais que desenvolvem suas investigações sobre o tema, como Aline Gomes Ruas, Leandro Beca, Lori Figueiró e Priscilla Amoni, entre outros.



Panorama

"O museu apresenta um amplo panorama de obras que privilegiam a riqueza e a diversidade das manifestações culturais populares de Minas Gerais. Nesse sentido, abrir as portas para o diálogo com a universidade e trazer as benzedeiras é reconhecer a diversidade do nosso patrimônio”, diz a coordenadora do espaço, Angelina Gonçalves. A mostra segue até 16 de junho.



Já o Memorial Vale se uniu ao Inhotim para realizar encontros formativos e apresentações artísticas. Hoje, às 15h, será realizado o seminário “A pesquisa nas práticas educativas museais”, sobre as rotinas pedagógicas dos programas de educação nos museus.

Para amanhã, estão previstas duas ações: a performance “Peças sonoras”, com a coreógrafa Thembi Rosa e o duo Instrumental O Grivo, às 11h, e a oficina “Criativas de colagem”, para crianças a partir de 5 anos, às 14h.

Leia também: Anúncio do fim do BDMG Cultural atropela abertura de exposição



O público que comparecer ao Memorial Vale poderá participar das visitas mediadas “Percusso da República” – sábado (18/5), das 11h às 16h30, e domingo (19/5), das 11h às 14h. A ideia é dar a conhecer o acervo permanente da instituição, identificando os conceitos, símbolos e espaços públicos que marcaram o ideal republicano em Minas Gerais. Além desse acervo, segue em cartaz, até 27 de julho, a exposição “Tempo e patrimônio”, com fotografias de arquivo do Iepha-MG.



Outro participante da Semana Nacional de Museus, o Espaço do Conhecimento UFMG promove uma visita mediada à exposição “MetropoliTramas”, acessível em Libras. A mostra investiga as possibilidades, os encontros, os prazeres e os conhecimentos presentes no conjunto de lugares que formam a Região Metropolitana de Belo Horizonte.

No domingo, será realizada outra visita guiada ligada à exposição, intitulada “Tramas do futebol: do Parque Municipal ao Mineirão”.



A Semana Nacional de Museus é realizada com o intuito de celebrar o Dia Internacional dos Museus (18 de maio). A temática que norteia esta 22ª edição articula os eixos “Museus, educação e pesquisa” e mobiliza as instituições participantes em torno da dimensão educativa das instituições.



Em Minas Gerais, participam desta edição aproximadamente 140 instituições, representantes de 69 municípios.



Outros eventos

>>> FESTIVAL DO VINHO

A Praça José Mendes Júnior, ao lado do Palácio da Liberdade, recebe neste sábado (18/5), das 13h às 22h, o Festival do Vinho. A proposta é reunir mais de 40 diferentes rótulos dos principais países produtores do mundo.

O evento, com acesso gratuito, conta com atrações musicais. A banda de reggae mineira Manitu volta à cena com a formação original, depois de uma pausa na carreira, interpretando músicas autorais. Outras atrações são a Jazzô, que transita do jazz ao pop, passando pelo samba; o U2 Tribute, com sua homenagem à banda irlandesa; e a Harley Queen, com os clássicos do pop e do rock. Nos intervalos, o DJ Pablo Catão agita a festa.



>>> BH CULT

Evento de cerveja artesanal, música e gastronomia de Belo Horizonte, o Projeto BH Cult comemora sete anos de realização neste domingo (19/5), na Praça da Savassi.

A programação, que começa às 10h e segue até as 18h, conta com apresentações de três bandas – Charlie BH Jr., que executa sucessos de grupos de rock dos anos 1990 e 2000, com foco no trabalho do Charlie Brown Jr.; Zé Pelin, com o melhor do icônico Led Zeppelin; e Creedence Cover, que presta tributo ao Creedence Clearwater Revival. O Projeto BH Cult tem entrada franca.



>>> MOSTRA DA DIVERSIDADE

Artistas e grupos culturais de nove cidades mineiras desembarcam em Belo Horizonte neste domingo (19/5) para apresentações gratuitas na Biblioteca Pública Estadual de Minas Gerais, na Praça da Liberdade.

O evento integra a Mostra da Diversidade Cultural – Imagens da Cultura Popular, e reúne atrações de João Monlevade, Juiz de Fora, Abaeté, Bom Despacho, Dores do Indaiá, Martinho Campos, Quartel Geral, Carbonita e Senador Modestino Gonçalves, além da capital. A programação prevê espetáculos de dança, performance, música, teatro, exposições e feira de produtos artesanais.