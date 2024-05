Neste domingo (12/5), a comemoração do Dia das Mães será em dose dupla na capital mineira. As orquestras Sinfônica e Filarmônica de Minas Gerais farão concertos gratuitos e em espaços abertos da cidade para comemorar a data especial.



Sob regência do maestro alemão Oliver Weder, a Orquestra Sinfônica de Minas Gerais se apresenta às 10h30, no Parque Municipal, no Centro de BH. Às 11h, é hora do concerto da Filarmônica, na Praça da Liberdade, sob a batuta do regente associado José Soares.



Maestro titular da Orquestra Sinfônica de Thüringen, na Alemanha, Weder já conduziu mais de 100 grupos pelo mundo e foi convidado por Ligia Amadio para acompanhar os músicos mineiros durante a agenda desta semana. Ele já regeu os instrumentistas durante apresentação no projeto Sinfônica ao Meio-Dia, na última terça (7/5), e em concerto na noite de quarta-feira (8/5), ambos no Palácio das Artes.

Concertos maravilhosos



“Foram concertos maravilhosos, com uma plateia muito entusiasmada. A emotividade da audiência brasileira foi algo completamente novo para mim”, afirma o músico que está pela primeira vez no Brasil (e também na América do Sul). “Acredito que montamos o programa certo para estas apresentações. Os momentos mais bonitos dos concertos estarão no repertório de domingo (amanhã)”, garante.

Orquestra Sinfônica será regida pelo maestro alemão Oliver Weder, no Parque Municipal. No repertório, ópera "Nabucco", de Verdi, e "Sinfonia nº 9", de Dvorák Paulo Lacerda/Divulgação

Solistas no palco

Na apresentação no Parque Municipal, os músicos serão acompanhados de dois solistas do Coral Lírico de Minas Gerais, Melina Peixoto e Pedro Vianna. O repertório mescla trechos de óperas italianas com sinfonias mundialmente reconhecidas.

O concerto começa com a ópera “Nabucco”, do italiano Giuseppe Verdi, em seguida serão interpretadas árias de Giacomo Puccini. Ao fim da apresentação, o público ouvirá trechos da “Sinfonia nº 9” (“Sinfonia do novo mundo”), do compositor tcheco Antonín Dvorák, famosa no cinema em trilha de filmes como “Os infiltrados” (2006), “Quarteto fantástico” (2005) e “Barbie como Rapunzel” (2002).





Oliver Weder ressalta que se apresentar ao ar livre pode trazer alguns desafios, pois exigem mais dos instrumentistas e da equipe técnica. Por outro lado, o ambiente é ideal para conquistar novos públicos. Com tradução de um dos músicos da orquestra, o regente irá conversar e contar histórias para o público. “Acredito que vai atrair pessoas de todas as idades e que será um belo presente para as mães”, diz.

Tradições

Já o maestro José Soares conta que o repertório da Filarmônica para este ano foi criado pensando em dialogar com diferentes tradições ao redor do mundo. “Dentro desse espectro, preparamos músicas que tenham conexão com as danças regionais de diferentes lugares e também muita música brasileira”, explica.





Na primeira parte do programa, serão tocadas obras clássicas com composições de Bizet, Tchaikovsky, Mozart e Brahms. Na última parte, os músicos se voltam para a América Latina com músicas do mexicano Carlos Chávez e do brasileiro Lorenzo Fernandez. O encerramento será com uma suíte de temas da bossa nova, composta por Leonardo Gorosito especialmente para a Filarmônica.

“As pessoas costumam pensar que a música de orquestra é uma coisa distante. Uma maneira da gente aproximar as pessoas da música de concerto e levar esse repertório para mostrar que a orquestra está mais perto do que a gente imagina”, afirma Soares. “Estar em diferentes lugares de Minas Gerais e de Belo Horizonte sempre foi algo que fez parte do objetivo da orquestra. Estamos muito felizes em poder incluir uma data tão especial, como o Dia das Mães, em um concerto na Praça da Liberdade”, acrescenta.

Rafael Ruiz na FEA

Rafael Ruiz inaugura a temporada musical de 2024 da Fundação de Educação Artística – FEA (Rua Gonçalves Dias, 320 – Funcionários) na série Eufonias.

O concerto será neste sábado (11/5), às 19h, na Sala Sergio Magnani. Ruiz apresentará clássicos de Bach, Mozart, Debussy e Liszt. Vencedor do prêmio especial Hors Concours no 25º Concurso Nacional de Piano Souza Lima, o pianista acumula outras premiações, incluindo o Prêmio Antena 2, na 22ª Semana Internacional de Piano de Óbidos, Portugal; e o 1º lugar no 1º Concurso Nacional de Piano da UFRJ. Os ingressos estão à venda na plataforma Inti: R$ 30 (inteira).

“SINFÔNICA NO PARQUE”

Neste domingo (12/5), às 10h30, no Parque Municipal Américo Reneé Giannetti (Av. Afonso Pena, 1.377 – Centro). Acesso gratuito.

“FILARMÔNICA NA PRAÇA”

Neste domingo (12/5), às 11h, na Praça da Liberdade, Funcionários. Acesso gratuito.