Pianistas e idealizadores do festival, Miguel Rosselini e Celina Szrvinsk participam do concerto, no Centro Cultural Unimed-BH Minas

Idealizado pelo casal de pianistas Celina Szrvinsk e Miguel Rosselini, o Festival de Maio é um projeto que tem o objetivo de formar público e celebrar compositores e músicos brasileiros. A iniciativa nasceu de uma homenagem feita por alunos de Celina e Miguel, ex-professores da Escola de Música da UFMG, que decidiram se reunir e realizar um concerto para os educadores durante o mês de aniversário dos dois.



Do encontro, surgiu o festival que, desde 2013, vem realizando a união de nomes importantes da produção musical do país. “O Festival de Maio tem essa essência de congraçamento entre amigos, colegas, alunos e ex-alunos. É uma união que pulsa no melhor da produção musical”, afirma a idealizadora e diretora artística do evento, Celina Szrvinsk.



Ao longo de mais de uma década, o projeto já contou com a participação de instrumentistas renomados, como o violoncelista Antônio Meneses, o harpista Alexander Bolzachev e o violonista Fábio Zanon.



Encerrando a edição 2024 do Festival de Maio, nesta terça e quarta-feira (7 e 8/5), o Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas recebe dois recitais. Hoje, o programa é dedicado às obras de Johannes Brahms (1833-1897) e contará com a participação de Adonhiran Reis (violino), Iberê Carvalho (viola), Lisiane de Los Santos (violoncelo), Naila Alvarenga (piano), além do duo formado por Celina Szrvinsk e Miguel Rosselini, que interpretam o piano a quatro mãos desde 1984.



Autores brasileiros

“Os intérpretes convidados possuem intensas carreiras no Brasil e no exterior, com discos gravados, atuações em orquestras e universidades brasileiras, e estão entre os nomes mais conhecidos da música de concerto no Brasil”, observa a curadora.



Amanhã, serão executadas obras de autores brasileiros. Canções de Heitor Villa-Lobos, César Guerra-Peixe, Edino Krieger, Ronaldo Miranda e Henrique Oswald vão ser interpretadas pelos músicos Elisa Galeano (piano), Naila Lahmann (piano), Adonhiran Reis (violino) e Lisiane de Los Santos (violoncelo).



Os concertos serão em homenagem ao pianista alemão Michael Uhde. Falecido neste ano e professor de todos os pianistas que fazem parte dos programas desta edição. O pianista era grande apreciador da obra do conterrâneo Brahms e da música brasileira.



Celina destaca que as obras de Brahms que estão no repertório foram trabalhadas pelos instrumentistas ao lado do professor alemão. “Foi uma pena ele ter partido tão cedo… essa lembrança dele não poderia ter sido de outro jeito se não com muita música.”



Na noite de hoje, Celina Szrvinsk e Miguel Rosselini apresentam um tema de “Robert Schumann op. 23”, além das “Danças húngaras 1, 9 e 5”. O público também irá ouvir o “Quarteto nº 1 em sol menor”, e “Allegro intermezzo”.



FESTIVAL DE MAIO 2024

Encerramento nesta terça e quarta (7 e 8/5), às 20h30, no Teatro do Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244 – Lourdes). Ingressos: R$ 20 (inteira), à venda no Sympla.