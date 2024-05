O Cine Humberto Mauro (Av. Afonso Pena, 1.537 – Centro) inaugura nova faixa de programação hoje (7/4), homenageando o diretor espanhol Víctor Erice. Ao longo de maio e início de junho (até 11/6), sempre às terças-feiras, a partir das 20h, o Ciclo Víctor Erice exibirá filmes do cineasta.

A programação começa com “O espírito da colmeia”, de 1973, e termina exibindo “Fechar os olhos”, lançado em 2023 e aclamado pela crítica especializada. Também serão exibidos “Os desafios” (1969, em 14/5) “O sul” (1983, em 21/5), o documentário “O sol de marmelo” (1992, em 28/5), ganhador dos prêmios do Júri e da Crítica no Festival de Cannes; e “Os dias perdidos” (1963, em 4/6).

No penúltimo dia da mostra, João Dumans fará palestra sobre o trabalho do espanhol. A mostra é uma parceria da Fundação Clóvis Salgado com o Instituto Cervantes de BH. Além das sessões, haverá atividades formativas e entrevista com o cineasta espanhol Jaime Chávarri, mediada por Victor Guimarães, crítico, programador e professor de cinema. A entrevista será publicada na plataforma CineHumbertoMauroMAIS.

Entrada gratuita, com ingressos retirados a partir de 1 hora antes de cada sessão, na bilheteria do cinema. Informações: (31) 3236-7400.