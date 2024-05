Os ingressos disponíveis durante a pré-venda para os shows de Bruno Mars no Brasil já acabaram. Com vendas abertas, às 9h desta segunda (6/5), os tickets para as apresentações no Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília esgotaram em menos de uma hora.

“Bruninho”, como é carinhosamente chamado pelos fãs brasileiros, retorna ao país depois de sua elogiada participação na primeira edição do Festival The Town, realizado na capital paulista, no ano passado.

Ele desembarca no Brasil no dia 4 de outubro de 2024, no Estádio Nilton Santos (RJ); nos dias 8 e 9 de outubro, no Estádio MorumBIS (SP); e no dia 17 do mesmo mês, na Arena BRB Mané Garrincha (DF).

A gerente de marketing Mayara Souza, de 33 anos, é fã do artista e veterana na plateia do norte-americano. A belo-horizontina acompanha o músico há 7 anos e relembra com carinho as apresentações que presenciou.

“Eu sou muito fã do Bruno, sempre o admirei muito e sempre curti o som. Eu já tinha ido ao show dele no Rio em 2017 e foi um dos melhores shows que eu já fui na minha vida. Achei demais, muito animado. Em 2022, eu fui para Las Vegas e tive a oportunidade de assistir ele com o Silk Sonic, um projeto paralelo dele e também foi demais”, diz Mayara.

“Quando ele veio para o The Town eu tinha acabado de ter neném, então não podia sair de casa. Enfim, tinha mudado um pouco o foco e quando ele anunciou esse show, eu quis muito ir para reviver a experiência, para ir também com meu marido. É uma outra vibe”, completa.

Atenta desde o anúncio dos shows, na última quinta (2/5), Mayara acessou o site Ticketmaster, responsável pelas vendas, às 9h. A pontualidade gerou bons frutos e a fã conseguiu seus ingressos rapidamente.

“Eu já sabia que a pré-venda seria uma humilhação porque toda venda de ingresso de show internacional é assim. Eu não era cliente do banco em questão, então eu tive que pedir a uma amiga o cartão de crédito emprestado para conseguir tentar comprar”, afirmou a gerente de marketing.

Leia também: Bruno Mars conta que se apaixonou pelo Brasil após assistir a filme sobre capoeira na infância

“Eu não tinha nenhuma escolha de cidade em mente, então onde eu conseguisse comprar, eu iria. Consegui para São Paulo no dia 9, na segunda apresentação. Eu estava com a expectativa muito baixa, porque eu nunca tinha conseguido comprar nada na pré-venda. Aí eu entrei uns 10 minutos antes e fiquei na fila virtual. Tentei para os dois dias, um ficou extremamente parado, não andava, fiquei eternamente na fila. O segundo foi super rápido, acho que é uma questão de sorte mesmo”, completou.

Feliz com a conquista, Mayara ainda garante que também se arriscará por mais ingressos quando a venda geral se iniciar. “Agora eu vou voltar para a luta, para ajudar os meus amigos que não conseguiram comprar. Vou voltar para várias abas de (Google) Chrome abertas, vários computadores, várias entradas nas filas e ver o que a gente consegue comprar”, concluiu.

Assim como os amigos de Mayara, os outros fãs do pop star terão mais chances de adquirir os bilhetes, já que a venda geral dos ingressos começará nesta quarta (8/5), também às 9h, no site Ticketmaster.

Confira os valores:

4/10- Rio de Janeiro (Estádio Nilton Santos)





Pista Premium: R$ 1.250 (inteira) e R$ 625 (meia);

Pista (Cadeira sul): R$ 650 (inteira) e R$ 325 (meia);



Cadeira Inferior (leste e oeste): R$ 800 (inteira) e R$ 400 (meia);

Cadeira Superior (leste e oeste- A e B): R$ 550 (inteira) e R$ 275 (meia)

8 e 9/10- São Paulo (Estádio MorumBIS)





Pista premium: R$ 1.250 (inteira) e R$ 625 (meia);



Pista: R$ 650 (inteira) e R$ 325 (meia);



Cadeira inferior: R$ 780 (inteira) e R$ 390 (meia);



Cadeira superior: R$ 860 (inteira) e R$ 430 (meia);



Arquibancada: R$ 470 (inteira) e R$ 235 (meia)

17/10- Brasília (Arena BRB Mané Garrincha)