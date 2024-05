Você está feliz com a sua vida? Ao menos uma vez ao longo de sua existência, qualquer pessoa se vê diante desta questão. A partir da premissa simples e quase banal, o escritor e roteirista norte-americano Blake Crouch criou uma teia para lá de intrincada. “Matéria escura” é ficção científica, mas com grande dose de humanidade.



Lançado em 2016 (no Brasil publicado pela Intrínseca), o romance não demorou a virar best seller. Agora chega ao streaming, com a série homônima que estreia na quarta-feira (8/5), na Apple TV+.



“Matéria escura” tem algumas cartas na manga além do thriller veloz e recheado de ação. O próprio Crouch assina a criação da série, estrelada por Joel Edgerton, Jennifer Connelly e a brasileira Alice Braga.



Em Chicago, vivem o professor de física Jason Dessen (Edgerton), sua mulher Daniela Vargas (Connelly) e o filho Charlie (Oakes Fegley). A vida é tranquila, amorosa, sem grandes sobressaltos. Até que, numa noite, na volta para casa, Jason é sequestrado. Levado para um lugar que não conhece, é deixado inconsciente. Quando acorda, se desdobre em um universo paralelo.



A primeira dica de que tem algo muito errado vem da psiquiatra Amanda Lucas (Alice Braga), que conversa com ele como se já o conhecesse. Jason consegue voltar para casa. Ao encontrar sua mulher, descobre que ela não é a mesma. Ou seria ele que havia mudado?



Enquanto tenta desvendar o mistério, descobre vários outros Jasons, Danielas e Amandas em meio ao multiverso das vidas que poderia ter vivido. A jornada do personagem será pela busca da primeira vida, aquela que tinha tranquilamente no início da história.

lLeia também: Após 'Guerra Civil', Wagner Moura vai estrelar o filme 'O Agente Secreto'



Fã da obra de Crouch, Alice Braga batalhou para conseguir o papel. Com 41 anos de idade e pouco mais de 20 de carreira, a atriz continua se dividindo entre São Paulo e Los Angeles. Nesta entrevista, fala sobre “Matéria escura” e também sobre suas escolhas para o futuro.

Participar da série adaptada de um livro que tem grande base de fãs traz um peso maior?

Com certeza, isso traz um frio na barriga. Havia esse desafio, porque você vai trabalhar com um imaginário já construído no coração e na cabeça das pessoas. “Matéria escura” é sucesso no mundo inteiro. No ano passado, na Bienal do Livro (do Rio de Janeiro), o Blake ficou apaixonado. Comentou comigo que normalmente as feiras de livro no mundo são para as editoras e ele nunca esteve tão próximo do público.

Ali deu para eu sentir pela primeira vez os fãs. Para fazer do livro uma série, Blake fez algumas transformações. Minha personagem tem uma pequena mudança, que era necessária para falar de passado. Então, os fãs vão sentir uma pequena diferença. Mas a gente teve a sorte de ter o escritor do livro fazendo a adaptação, o que é raríssimo. Foi uma honra e um privilégio, porque você continua trabalhando no universo que ele mesmo criou, mas trazendo para o corpo real.

Leia também: ‘The Guardian’ crava quem será a próxima 'próxima pop star brasileira'



Você havia lido “Matéria escura” até entrar para a série?

Eu sabia do livro e quando li o roteiro dos dois primeiros episódios, fiquei apaixonada. Aí fui para a obra, né? Devorei o livro em dois dias. Batalhei para fazer a série (a atriz foi chamada após um teste), então foi um sonho realizado.

O Blake escreve ficção científica, e acho que tem uma legião de fãs tão fiel porque ele escreve de uma forma muito conectada com os personagens, com as emoções, com sentimentos muito comuns a todos nós: arrependimento, as escolhas que fazemos, família, amor.



Você não interpreta uma, mas várias Amandas. Como foi atuar no multiverso?

Um desafio muito maravilhoso que eu nunca tinha feito. É diferente de interpretar irmãos gêmeos, porque você está interpretando a mesma pessoa com pequenas variações. Tendo a dizer que é como uma árvore. O tronco é o mesmo, a infância, a família, os traumas, as alegrias.

A partir do momento em que vai ficando mais velho, cada decisão vira um galho. E cada galho é uma possibilidade. Tentei fazer o mesmo com o personagem, mas que não é o mesmo personagem exatamente porque as experiências de vida são o que transforma a gente, né? Foi um trabalho muito interessante pensar nessas possibilidades.



Neste ano, será lançada a animação “A arca de Noé”, de Sérgio Machado, da qual você participa. O que deseja para sua carreira a partir de agora?

Quero trabalhar com pessoas que admiro, com projetos que me inspirem e desafiem como atriz e ser humano. Assim como trabalhei com o Joel Edgerton, um ator brilhante mas também um grande escritor e diretor por quem tenho admiração profunda, quero poder realizar o sonho de trabalhar com diretores como o Kleber Mendonça e o Karim (Aïnouz).

Tem um projeto com o Andrucha Waddington e a Mini Kerti que começamos a falar em 2019 e voltou a ter vida há pouco. O Fernando Coimbra é outro diretor com quem sonho trabalhar, a gente está se falando. Ultimamente, tenho buscado parcerias e trocas com artistas.

Leia também: Ripley, pobretão obcecado pelo mundo dos ricos, vira série na Netflix

Reencontrar o Sérgio Machado foi lindo, porque o “Cidade Baixa” (lançado pelo cineasta baiano em 2005, primeiro longa de Alice como protagonista) foi um projeto que mudou a minha vida. Reencontrar o Walter Salles (que produz a animação “A arca de Noé”) numa obra de Vinicius de Moraes e Tom Jobim foi uma coisa muito bonita. O filme tem um potencial gigante para que possamos mostrar a nossa animação para o mundo.



“MATÉRIA ESCURA”

• A série estreia na próxima quarta-feira (8/5), na Apple TV+, quando serão lançados dois dos nove episódios. Os demais serão disponibilizados semanalmente, sempre às quartas.