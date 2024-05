O youtuber Ronaldo Souza e a atriz Luíza Barbosa durante a peça "Aventura Prismágica", que aposta no diálogo entre as linguagens do YouTube e do teatro musical





“‘Aventura prismágica’ é uma história que eu sempre quis contar. A peça fala sobre a responsabilidade e o triunfo do espírito humano perante as adversidades”, diz Ronaldo Souza, criador do Gato Galactico, canal do YouTube destinado ao público infantojuvenil que acumula cerca de 18 milhões de inscritos.



Diretor e roteirista de “Aventura prismágica”, Souza troca as telas pelo palco com personagens já conhecidos no YouTube, como as amigas de seu personagem Roni, Luna (Ellen Júlia Petzinger) e Mimi (Luíza Barbosa), além do vilão Gato Lunático (Éricles Becker). A peça terá duas sessões nesta quarta-feira (1º/5), no Grande Teatro Cemig do Palácio das Artes.



Com base nos clássicos infantis, o youtuber combina música e fantasia. “Meu pai sempre me contava histórias, apresentando livros e filmes de contos de fadas, por isso me inspirei nesses enredos”, diz Ronaldo Souza.



“Meu conto favorito era ‘Pinóquio’, que tem mensagem muito clara sobre como as crianças podem e devem navegar pela vida sendo honestas, bondosas e verdadeiras. Todas essas mensagens estão presentes em ‘Aventura prismágica’. No espetáculo, entendemos como a responsabilidade é algo importante e realizador”, comenta.



Não é a primeira vez que Souza expande o universo do YouTube para outros formatos. No cinema, ele protagonizou os longas infantis “Acampamento Intergalactico” (2022) e “Gato Galactico e o feitiço do tempo” (2024). “Aventura prismágica” também pode ganhar versão na telona.

Sem gritaria

Para o youtuber, levar personagens conhecidos no meio digital para o palco significa “ir além”, na tentativa de atrair crianças e pais para salas de teatro.



“A peça tem desafios muito bacanas. A galera pensa que espetáculo de youtuber é gritaria e uma interação ou outra com fãs, mas fomos por caminho diferente. Combinamos a história com música, dramaturgia e elementos teatrais tradicionais, tudo isso dentro do universo do Gato Galactico. Estamos tentando trazer algo novo para a arte milenar do teatro”, diz.



Souza destaca a importância da interação ao vivo com o público. “Fico muito feliz de encontrar todo mundo e ver o brilho nos olhos das pessoas. É maravilhoso conhecer as crianças e tirar fotos com todas elas.”



O criador de “Aventura prismágica” também ressalta a interação com os adultos. “Temos aprovação muito grande dos pais, porque eles percebem os valores por trás do que fazemos”, conclui.



“GATO GALACTICO: AVENTURA PRISMÁGICA”



Peça com Ronaldo Souza, Ellen Júlia Petzinger, Luíza Barbosa e Éricles Becker. Nesta quarta-feira (1º/5), às 11h30 e 17h, no Grande Teatro Cemig do Palácio das Artes (Av. Afonso Pena, 1.537, Centro). Ingressos/manhã – plateia 1: R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia para idosos); plateia 2: R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia para todos); plateia superior: R$ 140 (inteira) e R$ 70 (meia para todos). Ingressos/tarde – plateia 1: R$ 200 (inteira) e R$ 100 (meia/ idosos); plateia 2: R$ 180 (inteira) e R$ 90 (meia/ idosos); plateia superior: R$ 160 (inteira) e R$ 80 (meia para todos). À venda na bilheteria da casa e na plataforma Eventim.

* Estagiária sob supervisão da editora-assistente Ângela Faria