Kate Middleton acaba de ganhar mais um título do rei Charles 3º. A princesa de Gales é a mais nova integrante da Ordem dos Companheiros de Honra e se torna a primeira esposa de um membro da família real a receber tal honraria.





O anúncio do novo título para a mulher do príncipe William acontece um mês depois que Kate contou sobre a luta contra um câncer, descoberto em exames pós-operatórios. Ela se submeteu a uma cirurgia no abdômen em janeiro e não informou em que órgão a doença foi identificada nem o estágio.





A Ordem dos Companheiros de Honra foi fundada em 1917 pelo rei George V (1865-1936), avô da rainha Elizabeth II (1926-2022), e reconhece indivíduos que alcançaram destaque em campos como arte, literatura, música, ciência, política, indústria ou religião.





Apenas três outras pessoas receberam o título: a atriz Maggie Smith, o físico Stephen Hawking (1942-2018) e o arcebispo sul-africano Desmond Tutu (1931-2021).





Além da inclusão de Kate Middleton na Ordem dos Companheiros de Honra, Charles 3º nomeou William como o Grande Mestre da Honorabilíssima Ordem do Banho. Essa posição estava vaga desde 2022, quando o rei deixou o cargo após sua coroação.





A Honorabilíssima Ordem do Banho, datada de 1725, é uma distinção militar britânica, concedida a veteranos do exército do Reino Unido.