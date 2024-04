Lua Cheia em Escorpião

Ocorre hoje uma Lua Cheia no signo de Escorpião. Esta é a fase ápice do ciclo lunar, na qual colhemos os frutos que plantamos, assim como estamos plenos de potencial emocional e de realização. Em Escorpião, estamos no auge de movimentos de transformação emocional. Esta é uma Lua intensa, transformadora e que nos leva a atitudes decisivas. O Sol em Touro nos traz a base sólida, iluminando a Lua para que possamos transmutar aquilo que for necessário.



ÁRIES (Nascidos entre 21/3 e 20/4)



A Lua Cheia de hoje lhe traz pleno potencial de transformação. Você estará sentindo bem mais suas emoções profundas e tudo aquilo que deve ser mudado. Também está cheio da necessidade de partilha afetiva e/ou sexual. Busque estar forme em seus valores para doar aos outros o que for justo. Questões antigas, emocionais e familiares pedem reciclagem.



TOURO (Nascidos entre 21/4 e 20/5)



A Lua Cheia no signo oposto ao seu lhe traz pleno potencial emocional na relação com o outro. O Sol está no seu signo, lhe trazendo plena consciência de si mesmo, mas também iluminando a Lua no setor das relações. Busque ventilar as emoções junto do outro, buscando troca afetiva no casamento e parcerias. Emoções desafiadoras podem ser tratadas aqui com pragmatismo para uma resolução adequada.



GÊMEOS (Nascidos entre 21/5 e 20/6)



A Lua Cheia de hoje lhe traz pleno potencial de realização no campo material. Estará cheio de energia e intensidade para lidar com rotinas, questões de ordem prática, saúde e/ou trabalho. Busque canalizar esta força transformadora no tempo presente, para que faça coisas realmente úteis e proveitosas. As emoções ligadas a colegas de trabalho e às questões materiais estão mais intensificadas.



CÂNCER (Nascidos entre 21/6 e 21/7)



A Lua, sua regente, está na fase Cheia e no seu setor de expressão pessoal. Você está pleno de criatividade e necessidade de se expressar sendo você mesmo. Excelente momento para as artes e expressões artísticas e criativas. Busque a segurança de ser você mesmo e de se permitir se transformar. Relação com os filhos está mais intensa no campo das emoções.



LEÃO (Nascidos entre 22/7 e 22/8)



A Lua Cheia de hoje lhe traz grande intensidade em seu setor pessoal e emocional. Estará bem mais ligado ao lar, família e emoções pessoais, assim como mais nostálgico e cheio de memórias. Muitas destas questões podem ser desafiadoras, mas você está equipado para vencer e transmutar as emoções difíceis. Foco na vida pessoal estará intensificado.



VIRGEM (Nascidos entre 23/8 e 22/9)



A Lua Cheia de hoje ocorre no seu campo mental e lhe traz pleno potencial de ideias. Estará com a mente plena de conceitos e percepções. Mas também deve transmutar velhos padrões de pensamento, buscando maior flexibilidade e adaptabilidade a conceitos novos e diversos. Sua comunicação tende à intensidade e subjetividade, esteja atento a como comunica com o seu entorno.



LIBRA (Nascidos entre 23/9 e 22/10)



A Lua Cheia de hoje lhe traz pleno potencial de valorização, prazer e realização. Está sentindo e vivenciando um maior senso de prosperidade, autocuidado e centramento – ou pelo menos transformando emoções para seguir neste caminho. Busque se dar segurança, prazer e coisas boas agora. Estará buscando com intensidade um senso de valor próprio e acolhimento.



ESCORPIÃO (Nascidos entre 23/10 e 21/11)



A Lua Cheia de hoje no seu signo (solar ou ascendente) lhe traz grande potencial emocional. Todavia, deve estar atento, já que está com as emoções mais à flor da pele. Todo esse potencial de transmutação emocional se faz presente, assim como sua capacidade de amar a si mesmo e ao outro, doando um tanto mais de si. Esteja atento para escutar a si mesmo e suas reais necessidades neste momento.



SAGITÁRIO (Nascidos entre 22/11 e 21/12)



A Lua Cheia de hoje ocorre no seu setor subconsciente e pode mobilizar questões que estavam mais esquecidas, mas que devem ser trabalhadas. Busque não fugir das emoções desagradáveis, mas procure formas terapêuticas e/ou espirituais de abordá-las para a cura. Plenitude artística, psíquica e espiritual que lhe pede transformação interna.



CAPRICÓRNIO (Nascidos entre 22/12 e 20/1)



A Lua Cheia de hoje lhe traz pleno potencial de vida social e coletiva. Estará vivendo um senso de pertencimento mais intenso com amigos, grupos e na sociedade. Mas também pode estar enxergando bem melhor o lado negativo e desafiador de tais contextos. Busque acolher de forma legítima e auxiliar com objetividade. Seja você mesmo, mas lembre-se de que faz parte do todo e deve dar sua contribuição.



AQUÁRIO (Nascidos entre 21/1 e 19/2)



A Lua Cheia de hoje lhe traz pleno potencial na carreira, projeção no mundo, maternidade/paternidade, autoridade e compromissos. Está com força emocional para dar conta de muitas coisas e compromissos. Mas também deve respeitar seus limites. Intensidade e transformação na lida com figuras de autoridade, em especial as femininas. Busque viver seu pleno potencial de realização no mundo material agora.



PEIXES (Nascidos entre 20/2 e 20/3)



A Lua Cheia de hoje lhe traz plenitude na vivência da fé e expansão. Está buscando aprofundar sua visão da vida em algo mais significativo. Vivência da fé mística, transformadora e que vai para além dos padrões. Também pode buscar esse crescimento pela ciência, filosofia ou viagens. Seja como for, o momento é para que você aumente sua confiança na vida.

Igomer Henrique é astrólogo e terapeuta holístico em modalidades diversas. Buscando sempre uma astrologia em prol do autoconhecimento e baseada nos movimentos astrológicos. Instagram: @epifaniasdevenus / @igomer_henrique