Ana Maria Braga quebrou o protocolo do “Mais você” nesta quarta-feira (17/4). A apresentadora, que comanda o programa da Rede Globo em São Paulo, viajou até o Rio de Janeiro para se encontrar pessoalmente com Davi, vencedor do BBB 24. O tratamento para o baiano foi VIP, já que todos os participantes dessa edição do reality foram entrevistados remotamente ou por seus substitutos. Amanda, que venceu o BBB 23, também conversou com Ana por meio de videochamada.

Ana Maria comandou o programa do estúdio do “É de casa”, que hoje ocupa o mesmo local de onde ela comandou o “Mais você” por mais de duas décadas. Antes de receber Davi, ela contou que estava emocionada. "Eu ficava aqui, nesse lugar, nessa produtora aqui do Rio de Janeiro, com seu pai...", disse a apresentadora a seu companheiro de programa, Louro Mané, em referência a Tom Veiga (1973-2020), intérprete do Louro José.

O papagaio ficou em São Paulo para “dar um apoio” para a loira. Ela também encontrou Maria Beltrão e Talitha Morete, apresentadores do É de Casa, que deram bênção para que ela usasse o espaço. A apresentadora chamou a edição do programa de “quarta nobre”, dizendo que “não é todo dia que a gente recebe um milionário, e o campeão de um BBB tão disputado quanto esse”.

Ao receber Davi, Ana elogiou o visual do ex-BBB. Ela ficou admirada com o terno e gravata do baiano e disse que os sapatos dele estavam brilhantes. Durante o café da manhã, o novo milionário disse que nunca imaginou encontrar-se com a apresentadora. "Nunca pensei em estar vivendo esse momento. Algo sobrenatural, estar de frente com Ana Maria Braga. Foi uma noite de muitas emoções. (...) Dormi 30 minutos no hotel", falou.

Ele também contou que ficou impressionado com a repercussão do “Calma, Calabreso” e do tamanho da torcida por ele. Davi voltou a afirmar que entrou na casa em busca de uma nova oportunidade de vida. "Entrei com o objetivo de ser um doutor, dar orgulho para minha mãe, sempre quis isso desde pequeno. Não tive a oportunidade de concluir o Ensino Médio. Fui lá brigar por um sonho, algo que sempre quis. (...) Tive que parar de estudar para poder trabalhar e sustentar em casa. Tive que abrir mão do estudo", recordou.

“Quando entrei, falei que ia levar o prêmio, como a pessoa que eu sou: alegre, divertido, parceiro.... Sempre fui uma pessoa alegre. Não foi fácil, tiveram (sic) muitos momentos que vão marcar a minha vida", avaliou. Davi ainda contou para Ana Maria que está cheio de fofocas sobre os ex-companheiros de confinamento e se defendeu das acusações que recebeu dentro da casa. "Jamais ia aceitar as pessoas me julgarem por algo que não sou. Fui chamado de manipulador, mas nunca fiz isso, sempre dava só minha opinião ali", ressaltou.

Davi também disse que quer deixar as desavenças do programa para trás e conhecer mais os colegas de reality. O “Mais você” também contou com a participação ao vivo de Tati Machado. A repórter foi até Salvador (BA) acompanhar a movimentação da torcida do brother. No meio da multidão, ela fez chamadas ao vivo diretamente da barraca de lanches de Davi e da mulher, Mani.

Na cozinha do programa, Davi preparou um sanduíche para Ana Maria. Ela ajudou o brother a tirar o paletó para pôr a mão na massa. "Como você fazia com o maior carinho, eu fiquei tão chateada quando o pessoal começou a encher seu saco por botar a mesa, porque isso tem uma importância para quem cozinha. Você mostra o carinho através das coisas da cozinha", elogiou. Ao provar o lanche, ela até “chamou os cachorros”, elogiando o sanduíche.