Após o fim do Big Brother Brasil 2024, o vencedor Davi comemorou com seus colegas de confinamento. Além de abraçar os outros finalistas, Matteus e Isabelle, o baiano correu para o jardim da casa, onde celebrou a vitória junto com os demais 23 participantes da edição do reality – alguns com quem teve brigas durante o programa.

Michel, Rodriguinho, Luigi, Fernanda, Lucas Buda, Lucas Pizane e Giovanna foram alguns dos que abraçaram o mais novo milionário do Brasil após a exibição do programa, na madrugada desta quarta-feira (17/4). Apesar do clima de paz após os 100 dias de confinamento, as redes sociais apontaram que alguns eliminados reagiram mal durante um VT especial narrando a trajetória do vencedor.

Enquanto a edição exibia o vídeo sobre o Davi, alguns ex-BBBs estavam com o semblante sério e até mesmo chegaram a bocejar. O comportamento não passou despercebido pelos internautas. “Isso é o que eu mais estou gostando dessa final, a cara de c* de TODOS”, comentou um perfil do X, que torcia para o baiano.

Quem não gostou do resultado, no entanto, se identificou com a reação dos brothers e sisters. “E quem não tá assim? Final horrível e ganhador mais ainda”, alfinetou um internauta. O momento virou motivo de piada. “No Natal, minha família fica nessa mesma vibe, todo mundo arrumado sentado na sala”, comentou outro perfil.

Foi durante a final que Davi viu, pela primeira vez, falas de outros participantes sobre ele."Eu não vou mais olhar no olho dele! Ele é manipulador", afirmou Wanessa Camargo em um momento. O vencedor, no entanto, manteve a expressão neutra diante da retrospectiva. Sem deixar passar batido, no entanto, ele deu uma alfinetada nos outros brothers com um “Vixi”.

Vale destacar que o brother negou ter inimizade com qualquer participante do BBB 24. Em entrevista à Ana Maria Braga, o baiano disse que vai deixar as rixas dentro do programa e tentar conhecer mais os colegas de confinamento.