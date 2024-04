O.J. Simpson comemora veredito de inocente na Corte Superior de Justiça de Los Angeles (EUA), no julgamento sobre duplo homicídio contra a esposa dele e um amigo

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - A morte de O.J. Simpson fez voltar à tona o polêmico julgamento do ex-jogador de futebol americano pelo assassinato de Nicole Brown Simpson e Ronald Goldman. Para quem quer mais detalhes, separamos quatro séries e filmes sobre o caso:





O.J.: Made in America (2016)





Com cinco episódios de 1h30, a série produzida pela ESPN é considerada o documentário mais detalhado sobre o caso. A produção reúne depoimentos dos investigadores e de pessoas próximas a O.J. Simpson para reconstruir o que aconteceu na noite do crime.





The People v. O. J. Simpson: American Crime Story (2016)





Produzida pela FX, a série reuniu nomes como Cuba Gooding Jr., David Schwimmer, John Travolta e Sterling K. Brown. Não se trata de um documentário, e sim uma narrativa com elementos de ficção com foco no julgamento de O.J. Simpson.





OJ Simpson: Skin Deep (2022)





Neste curta, o foco é como o julgamento dividiu os Estados Unidos e destacou as tensões raciais no país. "Sendo um homem negro enfrentando acusações criminais sérias, O.J. lembrou que ser negro nos Estados Unidos com frequência significa enfrentar discriminação e preconceito", diz a sinopse.





Caso O.J.Simpson: Arquivos Exclusivos (2020)





Esta série se propõe a mostrar os bastidores do relacionamento de O.J. Simpson e Nicole Brown Simpson com um detalhe: tudo é contado do ponto de vista de Tanya, irmã de Nicole.