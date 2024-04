SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS) - OJ Simpson, ex-jogador de futebol americano, morreu nesta quarta-feira (10), em Las Vegas, após batalha contra o câncer, aos 76 anos.





"No dia 10 de abril, o nosso pai, Orenthal James Simpson, sucumbiu à sua batalha contra o cancêr. Ele estava cercado por seus filhos e netos", escreveu a família na conta oficial de OJ no Twitter.

OJ lutou contra o câncer de próstata nos últimos anos, mas a saúde dele piorou recentemente. O ex-atleta chegou a ser internado e recebeu cuidados paliativos nos últimos meses.





OJ também ganhou as manchetes pelo duplo assassinato de sua ex-esposa, Nicole Brown Simpson, e de seu amigo, Ron Goldman, nos anos 90. O ex-atleta foi apontado como o autor do duplo homicídio, mas acabou absolvido. O julgamento teve uma reviravolta quando O.J experimentou as luvas apontadas como as usadas pelo assassino e elas não couberam nas mãos do réu.

Durante o julgamento por duplo homicídio, O.J. experimenta as luvas apontadas pela acusação como as usadas pelo assassino pool/AFP

Na época do crime, O.J Simpson protagonizou uma fuga espetacular de carro, digna dos melhores filmes de Hollywood, em junho de 1994, quando anunciou que se entregaria à Polícia mas acabou decidindo por escapar. Veja as imagens.

Posteriormente, Simpson foi condenado a até 33 anos de prisão em 2008 por ter roubado uma série de artigos esportivos de colecionador em um hotel em Las Vegas, em 2007. ?Em 2013, OJ obteve a redução da pena. E cinco anos depois, ele conseguiu a liberdade condicional.

O caso de O.J foi contado em diversos documentários, um deles da série American Horror Story, exibido pela Netflix. Veja o trailer abaixo