Em meio à comoção gerada pelo falecimento do renomado escritor e cartunista Ziraldo, a prefeitura de Caratinga, na Região do Vale do Rio Doce, em Minas Gerais, cidade natal do pai do ‘Menino Maluquinho’, emitiu uma nota oficial de pesar pela morte do escritor, que faleceu na tarde deste sábado (6/4) em sua casa, no Rio de Janeiro.

No texto, a administração municipal destaca a genialidade e as contribuições de Ziraldo para a cultura brasileira, afirmando que seu legado continuará a “brilhar nos corações daqueles que foram tocados por sua obra”. “Que seu legado perdure e inspire futuras gerações. Descanse em paz, Ziraldo”, diz a publicação.

O texto ressalta ainda a importância de espaços culturais, como o monumento do Menino Maluquinho e a Casa Ziraldo de Cultura, inaugurados na cidade em homenagem ao cartunista, e “onde sua genialidade é reverenciada e sua obra é preservada para as futuras gerações”.

Nascido na cidade mineira de Caratinga em 1932, Ziraldo Alves Pinto, mais conhecido como Ziraldo, morreu neste sábado aos 91 anos, no Rio de Janeiro. O falecimento do escritor, cartunista e jornalista está sendo referenciado por autoridades e artistas de todo o país, que prestam homenagens ao autor.

Criador dos clássicos personagens Menino Maluquinho e a Turma do Pererê, marcou gerações com suas histórias infantis. Ele também foi um dos criadores do jornal “O Pasquim”, revista fundada no fim dos anos 1960 e marcada na história por ter sido alvo de censura na ditadura militar.