Alguns artistas que se apresentam no Lollapalooza em São Paulo neste final de semana fizeram exigências inusitadas para seus camarins.





Sam Smith, que se apresenta na noite de domingo (24), pediu três vasos dourados ou de cores claras com 12 rosas brancas sem espinho. Smith quer também gelo para fazer fisioterapia.

A americana SZA, que encabeça a programação do mesmo dia, pediu plantas como rosas brancas, copo-de-leite e flores brancas, purificador de ar, umidificador, e shots de gengibre para sua equipe.





A banda Blink-182, principal atração da sexta-feira (22), exige encontrar no seu camarim um chef de cozinha com cinco assistentes.





Bandeira do Brasil

O DJ australiano Timmy Trumpet, que toca no sábado (23) no palco Perry, quer só uma bandeira do Brasil para levar ao palco. Atração do mesmo palco, o DJ MK exigiu que não haja nada de plástico no seu camarim.

A banda Pierce the Veil, por sua vez, incluiu em sua lista de pedidos muitos gengibres, quatro limões, tábua e faca.





A 11ª edição do Lollapalloza ocorre no Autódromo de Interlagos, na zona sul de São Paulo. Os ingressos são vendidos por meio do site Ticketmaster e custam a partir de R$ 1.000, com meia-entrada por R$ 500.