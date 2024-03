Depois de 46 anos de espera dos fãs, os irmãos Caetano Veloso e Maria Bethânia voltam a se apresentar juntos em uma turnê que irá percorrer 7 capitais do país a partir de agosto. Os shows passarão pelas cidades do Rio de Janeiro, Belém, Porto Alegre, Brasília, Salvador, São Paulo e, claro, Belo Horizonte.

Na capital mineira os artistas têm data marcada para o dia 7 de setembro, no Mineirão. A pré-venda de ingressos, exclusiva para clientes do Banco Bradesco, começou na noite do último domingo (17/3) - com instabilidades na plataforma - e seguiu aberta até o dia 19.

A pré-venda foi marcada pela demora na fila de espera virtual e insatisfação dos usuários que chegaram a esperar mais de uma hora e meia para acessar o site. O público demonstrou o desapontamento através das redes sociais.

Também no domingo, alguns já setores apareciam no site como esgotados, o que levou os fãs a acreditarem que não seriam disponibilizadas mais entradas nestas categorias.

Caetano e Bethânia vieram a público esclarecer que para a venda geral ainda há ingressos disponíveis em todas as datas, todas as cidades e para todos os setores, tendo sido esgotada somente a cota de ingressos disponibilizados para a pré-venda.

A reportagem fez o teste e precisou esperar meia hora para acessar o site na manhã desta quarta-feira. Às 11h os ingressos para a pista premium em Belo Horizonte já estavam esgotados



Como comprar



As vendas para o público geral estão abertas desde às 10h de hoje no site da Ticketmaster. Clientes Banco do Brasil com Ourocard VISA poderão parcelar em até 5x sem juros, enquanto os demais poderão parcelar em até 3x, com adição da taxa de serviço.



Nas bilheterias oficiais, abertas a partir do meio-dia, é possível adquirir os ingressos sem taxa de serviço, que equivale a 20% do valor da entrada.

O estádio do Mineirão tem 2 bilheterias localizadas em lados opostos, Bilheteria Sul e Bilheteria Norte, os dias de venda de ingressos nas bilheterias variam conforme as partidas de jogos ou eventos e shows que ocorrem.





Tanto online quanto presencialmente os clientes podem comprar até 06 ingressos sendo 02 meias-entradas.



Confira os valores sem taxa de serviço: Cadeira Superior: R$ 140 (meia) e R$ 280 (inteira); Pista: R$ 170 (meia) e R$ 340 (inteira); cadeira inferior: R$ 225 (meia) e R$ 450 (inteira); inferior roxa - R$ 225 (meia) e R$ 450 (inteira); pista premium - esgotada.