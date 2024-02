Larry David, de 76 anos, não fez discurso após gravar a cena final de "Segura a onda" ("Curb your enthusiasm", no original), que está em sua 12ª temporada e no ar – entre idas e vindas – há 24 anos na HBO. "Não, eu não disse nada. Outras pessoas falaram, mas eu não", conta.

"Foi (emocionante) para muitas pessoas, mas não para mim", descreve o comediante e roteirista, lembrando a versão exagerada (e ranzinza) de si próprio que vive na série, em entrevista conduzida ainda no set pela equipe do estúdio e cedida ao F5. "Obviamente, há algo errado comigo."

Apesar de dizer que não sentiu "nada fora do comum" quando a gravação acabou, David confessa que não imaginou que passaria tanto tempo de sua vida dedicado à produção. "Quando o programa foi escolhido para ter a primeira temporada, meu agente disse: 'Ei, você pode fazer 10 temporadas disso'. Eu respondi: 'Você está louco? Dez temporadas?! Você está maluco?'. E, agora, aqui estamos, 12 temporadas depois."

De volta ao golfe

Na atual leva de episódios, que começou a ser exibida em 4 de fevereiro e está programada para terminar em 7 de abril, o Larry David da ficção – um autor e produtor de TV que ficou rico após emplacar uma série de sucesso (assim como o da vida real, conhecido como cocriador de "Seinfeld") – está lutando por justiça, após ser preso por uma banalidade. Os novos episódios vão ao ar todos os domingos, à meia-noite.

Na nova safra, o personagem volta ao clube de golfe que já rendeu cenas hilárias em anos anteriores. E, para quem ficou curioso se o ator de fato é bom no esporte, ele confessa: "Não, sou muito medíocre, assim como sou na maioria das coisas". "E não estou sendo modesto", completa. "É muito difícil. E é ruim para o casamento."

Também estarão de volta personagens que orbitam o protagonista, como a conselheira municipal Irma Kostroski, vivida por Tracey Ullman ("ela é brilhante, trabalhar com ela tem sido um dos destaques da série para mim", elogia David), e o amigo Richard Lewis, vivido pelo ator homônimo. "Somos tão próximos e nos conhecemos há tanto tempo, é o tipo de amizade em que você pode dizer qualquer coisa e não se preocupar em magoar os sentimentos da pessoa", detalha.

Sem patrulha nas redes

Nem sempre (para não dizer quase nunca) politicamente correta, a série parece ter conseguido se safar da patrulha moral e do tribunal das redes sociais, mesmo sem deixar de abordar assuntos sensíveis de forma potencialmente polêmica – como racismo, gordofobia ou capacitismo. É que, para David, a discussão sobre os limites do humor parece inócua. "Quando você vê algo engraçado, esquece como deve pensar", avalia.

David diz não se lembrar em que momento decidiu que esta seria a última temporada da série, mas afirma que, diferente do que ocorreu em ocasiões anteriores, não vai mudar de ideia. "Estamos nisso há muito tempo. Estou ficando velho, assim como o elenco, e a natureza tem uma maneira de nos dizer para parar", afirma.

Convidados estelares

Ele prefere não elencar os convidados de que mais gostou entre tantos que passaram pelo programa – de Alanis Morissette a Salman Rushdie, passando por Martin Scorsese, Mel Brooks, Ben Stiller, Dustin Hoffman, Melissa McCarthy, Sean Penn e um longo etc. "É para não fazer outras pessoas se sentirem mal, veja, eu sou um cara sensível!", brinca.

Após tanto tempo no projeto, Larry David ainda não tem planos. "Realmente não sei o que vou fazer, honestamente", diz. " Como eu disse quando estava na faculdade e as pessoas me perguntavam o que eu ia fazer quando saísse: 'Algo vai aparecer'. É assim que me sinto agora." (Vitor Moreno)