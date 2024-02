As primeiras imagens da adaptação para o cinema do game ‘Borderlands’ foram divulgadas nesta terça-feira (20/2) e deixaram muitos internautas animados para ver o resultado final nas telonas. Mas também serviram de combustível para as críticas de outros perfis nas redes sociais.

A franquia de jogos de tiro criada pela Gearbox no cinema será protagonizada pela atriz Cate Blanchett, que dará vida a Lilith, uma das personagens principais da trama. O elenco ainda conta com Kevin Hart, Jamie Lee Curtis, Ariana Greenblatt, Jack Black e Florian Munteanu. A adaptação tem direção de Eli Roth, que tem no currículo ‘O albergue e canibais’, além de ter estrelado ‘Bastardos inglórios’.

No filme, Lilith retorna ao seu planeta natal, Pandora, para procurar a filha perdida de Atlas, interpretado por Edgar Ramírez. Ela se junta ao soldado Roland (Kevin Hart), a jovem Tiny Tina (Ariana Greenblatt), o seu guarda-costas Krieg (Florian Munteanu), a cientista Tannis (Jamie Lee Curtis) e ao robô Claptrap (dublado por Jack Black) em sua jornada.

No entanto, a trama difere do game, que foca na busca de um tesouro lendário de Pandora. Apesar de mais informações ainda não terem sido reveladas, a expectativa é que o tema apareça em algum momento da história. O primeiro trailer oficial deve ser divulgado nesta quarta-feira (21/2).



‘Borderlands’ está sendo desenvolvido desde 2015. A previsão é que o filme chegue aos cinemas em 8 de agosto. Por enquanto, o público está dividido.

“Amo que a Cate Blanchett sai de um filme de Oscar para uma farofa dessa”, comentou um internauta, se referindo a ‘Tár’, que rendeu à atriz uma indicação ao Oscar de Melhor Atriz em 2023. “Cate Blanchett de Lilith e Jack Black de Claptrap, eu já tenho certeza que vou amar isso aqui”, declarou outro perfil.

“Vou ser honesto que tudo que sai desse filme eu vejo como acidente de rodovia (desgraça, mas não consigo desviar o olhar) MAS ainda quero muito que esse filme seja bom, apesar de tudo. E Cate Blanchett como Lilith me compra DEMAIS”, ponderou um terceiro.