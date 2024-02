Após a polêmica entre Roger Waters e a gravadora BMG por causa de comentários considerados antissemitas, o cantor voltou a se posicional pró-Hamas. Em entrevista ao canal Al Jazeera, o ex- Pink Floyd criticou o líder do U2, o vocalista Bono Vox, por um show em outubro de 2023.

Na apresentação, o irlandês alterou a letra de "Pride (in the name of love)" para homenagear vítimas do ataque do Hamas em Israel, que ocorreu em 7 de outubro. Bono mudou o trecho “Early morning, April four / Shot rings out in the Memphis sky / Free at last, they took your life / They could not take your pride” (Começo da manhã, quatro de Abril / O tiro ressoa pelo céu de Memphis / Finalmente livre, eles tiraram sua vida / Eles não conseguiram tirar seu orgulho), que faz referência à morte de Martin Luther King, por “Early morning, October seven / The sun is rising in the desert sky / Stars of David, they took your life / They could not take your pride” (Começo da manhã, sete de outubro / O sol está nascendo no céu do deserto / Estrelas de Davi, eles tiraram suas vidas / Eles não conseguiram tirar seu orgulho).

O trecho foi publicado nas redes sociais do U2. Antes de começar a música, Bono fez um discurso, em referência ao festival Supernova, que estava sendo realizado em Israel no dia do ataque. “Sob a luz do que aconteceu em Israel e em Gaza, uma música sobre não-violência pode parecer ridícula de alguma forma, até uma piada, mas nossas orações sempre foram pela paz e pela não-violência... Nossos corações e nossa raiva, vocês sabem para onde a gente direciona. Então cantem conosco... E para aqueles belos jovens daquele festival de música", disse.

A manifestação não agradou Waters, que relembrou a apresentação e a chamou de nojenta. “Aqueles que conhecem Bono deveriam erguê-lo pelos tornozelos e sacudi-lo, até que ele deixe de ser um grande merda", declarou o ex-Pink Floyd para a Al Jazeera, canal de notícias do Catar.

“Precisamos começar a dizer para essas pessoas que suas opiniões são nojentas e degradantes... Defendendo a entidade sionista... O que ele fez há algumas semanas no Sphere de Las Vegas, cantando sobre a Estrela de David, foi uma das coisas mais nojentas que já vi na minha vida", completou.

Waters ainda sugeriu que quem pensa como Bono devia pesquisar mais sobre o assunto. “Minha mãe me ensinou que quando enfrentamos problemas difíceis, a primeira coisa a fazer é ler, ler, ler, ler. Daí a parte seguinte é fácil: faça a coisa certa", aconselhou.