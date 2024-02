Até 2010, ir ao cinema era praticamente o único programa para quem ficava em Belo Horizonte durante o Carnaval. Quase uma década e meia depois, a situação é a mesma, com um detalhe que faz toda a diferença. Ir ao cinema continua sendo o único programa para quem fica em BH durante a folia – e quer fugir dela.



A boa notícia para o não-folião é que não faltam opções. Com o Oscar a menos de um mês, boa parte dos 10 longas que concorrem à categoria principal, de Melhor Filme, estão em cartaz. Se não, estão disponíveis no streaming. O espectador só vai ter que fugir dos blocos para chegar até as salas. Mas a lista de filmes é boa, vale o desvio.



NO CINEMA

•"Anatomia de uma queda"

De Justine Triet, com cinco indicações ao Oscar. A produção francesa, que desde a estreia no Festival de Cannes de 2023 (de onde saiu com a Palma de Ouro) vem impactando plateias mundo afora, é um dos concorrentes mais brilhantes da temporada.

Um casal de escritores, a alemã Sandra (Sandra Hüller) e o francês Samuel (Samuel Theis), vive isolado em um chalé nos Alpes com o filho único, Daniel (Milo Machado Graner), que é quase cego. Um dia, Samuel é encontrado morto em frente à casa. Não há testemunhas, tampouco explicações para o ocorrido. Sandra se torna a principal suspeita. O que vem a seguir é dramático e cerebral – não só a história do casamento, como a vida de Sandra, são colocados sob escrutínio durante o julgamento.



Em cartaz no UNA Cine Belas Artes (Sala 1, 15h50, 20h30), Centro Cultural Unimed-BH Minas (Sala 2, 17h35), Ponteio (Sala 4, 13h30) e Pátio Savassi (17h10, 20h30, somente nesta sexta). Duração do filme: 151 minutos.

Cena de Pobres criaturas Searchlight Pictures/Divulgação

•"Pobres criaturas"

De Yorgos Lanthimos, com 11 indicações ao Oscar. O hype da temporada é uma jornada sobre o despertar de uma mulher para o mundo. Em sua ingenuidade, a protagonista, Bella Baxter (Emma Stone, em seu melhor papel), se torna uma arma eficaz contra o domínio masculino.

Versão feminista e revolucionária de "Frankenstein", traz um cenário de sonhos e personagens fora da caixa. Willem Dafoe é Godwin Baxter, um cientista louco cheio de cicatrizes responsável por Bella, e Mark Ruffalo vive Duncan Wedderburn, um canalha conquistador que vai tentar enquadrá-la. Em meio a tanta opulência, não faltam cenas de sexo e ótimas tiradas da protagonista.



Em cartaz nos UNA Cine Belas Artes (Sala 2, 15h20, 18h, 20h40), Boulevard (Sala 4, 15h35, 18h25, sexta e sábado), BH (Sala 6, 14h20, 17h20), Diamond (Sala 5, 18h15, 21h20, na sexta; 18h20, 21h40, sábado e domingo), Centro Cultural Unimed-BH Minas (Sala 2, 20h30), Pátio Savassi (Sala 3, 15h20, 18h20, 21h20, Sala 4, 17h20, 20h20, somente sexta), Ponteio (Premier, 14h30, 17h30, 20h30). Duração do filme: 141 minutos.

De Alexander Payne, com cinco indicações ao Oscar. Forçado a permanecer no campus para cuidar dos alunos que não têm para onde ir no Natal, o mal-humorado professor Paul Hunham (Paul Giamatti) acaba criando um vínculo com os deixados para trás, incluindo aí a cozinheira-chefe da escola (Da'Vine Joy Randolph).

As performances individuais, o entrosamento do elenco e os diálogos certeiros garantem que o espectador nunca perca o interesse pela história. O filme é um drama sobre a amizade contado de forma incomum, em que os "amigos" mais parecem se desprezar do que se entender – até perceberem que têm em comum o fato de não se sentirem à vontade no mundo.



Em cartaz no UNA Cine Belas Artes (Sala 3, 20h, na sexta; 14h e 20h, sábado e domingo). Duração do filme: 134 minutos.



•"Vidas passadas"

De Celine Song, com duas indicações ao Oscar. Estreia da cineasta em longas, o drama romântico inspirado em passagens da vida da própria diretora é muito engenhoso. Acompanha três momentos da vida de Na Young e Hae Sung. Na infância, os dois são colegas de colégio em Seul.

Eles se adoram, e ela quer se casar com ele. Mas a família da garota emigra para o Canadá e os dois só vão retomar o contato 12 anos mais tarde, via internet. Mais 12 anos se passam e os dois, já adultos, finalmente vão se ver frente a frente. Só que o cenário é Nova York, e a vida de cada um tomou caminhos bastante diferentes.



Em cartaz no UNA Cine Belas Artes (Sala 1, 13h50, 18h30), Centro Cultural Unimed-BH Minas (Sala 2, 15h30) e Ponteio (Sala 2, 19h05, 21h15). Duração do filme: 106 minutos.

Cena de Zona de interesse Diamond Films/Divulgação

•"Zona de interesse"

De Jonathan Glazer, com 5 indicações ao Oscar. O Holocausto aqui é contado de uma maneira inesperada e brutal. Adaptação do livro homônimo de Martin Amis, parte da relação entre o comandante de Auschwitz, Rudolf Höss (Christian Friedel), e sua mulher Hedwig (Sandra Hüller, a protagonista de "Anatomia de uma queda"), que vivem com a família em uma casa aparentemente comum – só que ela está ao lado do maior campo de extermínio nazista. O filme estreia em 15 de fevereiro, mas terá pré-estreias ao longo do carnaval.

Pré-estreias diárias no Ponteio (Sala 3, 13h50, 18h45) e nesta sexta (9/2), no Pátio (Sala 7, 20h50). Duração do filme: 105 minutos.

*É recomendável checar se houve alteração nos horários das sessões.



NO STREAMING

Cena de Assassinos da lua das flores Paramount Pictures/Divulgação

•“Assassinos da lua das flores”

O épico de Martin Scorsese sobre os crimes cometidos contra os membros da etnia Osage por brancos interessados na exploração de suas terras, ricas em petróleo, recebeu 10 indicações ao Oscar. Scorsese exime o domínio que conquistou, alternando a narrativa entre os gêneros romance, drama e thriller.

O final reserva um comentário ácido sobre o papel desempenhado pelo cinema no caldo cultural que faz sociedades inteiras desviarem sua atenção de episódios como o massacres dos Osage. Disponível na plataforma AppleTV+.

•“Barbie”

Fenômeno de público, mais lucrativo filme já dirigido por uma mulher (Greta Gerwig), o longa transpõe para o cinema a marca da mais famosa boneca da Mattel, num roteiro (da diretora e de Noah Baumbach) que faz a protagonista deixar a Barbielândia para se assombrar com o modo de funcionamento do mundo real.

O longa teve oito indicações ao Oscar, com as comentadíssimas ausências da diretora e da atriz Margot Robbie entre elas. Disponível para assinantes da HBO Max e também para aluguel ou compra via VoD.

•“Maestro”

Bradley Cooper se preparou durante anos para dirigir e interpretar o papel-título nesse filme biográfico sobre o pianista, compositor e maestro estadunidense Leonard Bernstein (1918-1990). Considerado um gênio da música, ele tem uma vida amorosa turbulenta, à qual Cooper destina um olhar generoso. Com sete indicações ao Oscar, está disponível na Netflix, que assina a produção do longa.



• “Oppenheimer”

Ao adaptar para o cinema a biografia do cientista que inventou a bomba atômica, Christopher Nolan fez um filme que não parecia candidato a blockbuster: são três horas de duração, com muitos diálogos sobre um tema complexo, e uma estrutura que divide a narrativa em dois tempos distintos, marcados pela alternância entre a imagem em cores e em preto e branco.

No entanto, o filme foi um sucesso tanto de público quanto de crítica (com exceções), coroado por 13 indicações ao Oscar, o líder da competição. Está disponível para aluguel ou compra nas plataformas de vídeo sob demanda.