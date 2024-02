O Instituto de Arte Contemporânea Inhotim ficará aberto durante todo o carnaval, inclusive na quarta-feira de cinzas (14/2), e é uma das opções de lazer para quem quer ficar longe da folia. Com 140 hectares de extensão, o museu localizado em Brumadinho conta com um acervo de cerca de 1.800 obras de mais de 280 artistas, de 43 países, além de um jardim botânico que abriga mais de 4,3 mil espécies.

Nestaa sexta (9/2), o funcionamento é das 9h30 às 16h30 e, no sábado e domingo, das 9h30 às 17h30. Os ingressos custam R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia) e podem ser adquiridos pelo Sympla ou na bilheteria do museu, localizada na recepção. Crianças com idade até 5 anos não pagam.

Ao todo, são 24 galerias, sendo 20 permanentes, que abrigam obras de grandes nomes da arte contemporânea, e quatro temporárias, com exposições renovadas periodicamente. Atualmente, estas abrigam uma parceria com o Programa Abdias Nascimento e o Museu de Arte Negra.



Visita panorâmica

Diariamente, às 10h30, o museu oferece ao público uma visita panorâmica, que consiste em uma apresentação dos acervos de arte e botânica e da história do Inhotim. As visitas são gratuitas, têm duração de 90 minutos e partem da recepção.

Com mediação de educadores, o percurso é ideal para quem quer conhecer a história do instituto e ter um panorama geral sobre as exposições. Ao final, são indicados alguns caminhos para um melhor aproveitamento do horário de visitação.

Os visitantes que decidirem ir ao Inhotim para fugir um pouco do carnaval também poderão participar de atividades formativas. Hoje (9/2), às 14h, será oferecida a oficina “Retrato plantado”, no Jardim Desértico. Assinado pelo paisagista Pedro Nehring, o ambiente é inspirado nas regiões áridas e semiáridas do Brasil e nas paisagens desérticas do México.

A atividade propõe que os participantes conheçam e identifiquem algumas das mais de 120 espécies botânicas do jardim. “É uma oficina que expande a ideia do desenho botânico de forma mais lúdica, explorando o uso de vários materiais. As espécies do acervo são retratadas de diversas formas, seja por fotografias, desenho ou até mesmo bordado e costura”, explica João Paulo Andrade, gerente de educação do museu. Neste mês de fevereiro, a programação da oficina vai percorrer quatro jardins temáticos do Inhotim.

Oficinas oferecidas

Sábado (10/2), também às 14h, a programação pedagógica ocupa a exposição “Fazer o moderno, construir o contemporâneo”, de Rubem Valentim (1922-1991), na Galeria Lago. A atividade de extensão busca levar temas caros à mostra para outros espaços do Inhotim. Amanhã ela irá ocupar o Jardim Pictórico – aquele com as paredes coloridas de Cildo Meireles. Segundo João Paulo, o objetivo é que o público entenda que é possível olhar para as outras obras do museu a partir da ótica apresentada nesta exposição (das religiões afro-brasileiras).

Fechando a programação do fim de semana, no domingo (11/2), novamente às 14h, é a vez da oficina “Coisas de pensar: dispositivos educativos no ateliê Rubem Valentim”. A ação convida o público a fazer uma visita atenta pela exposição, investigando a galeria e novas formas de olhar para as obras ali presentes.

Todas as atividades são destinadas a no máximo 25 pessoas. A participação é gratuita e a inscrição ocorre na recepção ou no local onde as ações se desenvolvem.



Dicas para sua visita ao Inhotim:



Use protetor solar

Vá com calçados e roupas confortáveis

Fique atento Hidrate-se

Leve carregador de celular

Evite filas e compre o ingresso pelo site

Programe seu trajeto com antecedência

Não perca

Galeria Psicoativa Tunga

Galeria Claudia Andujar

Cosmococa de Hélio Oiticica

Galeria Adriana Varejão

Galeria Cildo Meireles

Galeria Yayoi Kusama

INHOTIM

Rua B, 20 - Conj. Hab. Dona Maria de Souza, Brumadinho. Visitação de terça a sexta-feira, das 9h30 às 16h30, e aos sábados, domingos e feriados, das 9h30 às 17h30. Ingressos: R$ 50 (inteira, crianças até 5 anos não pagam). Entrada gratuita às quartas-feiras e no último domingo do mês, 25 de fevereiro.

*Estagiária sob supervisão da editora Silvana Arantes