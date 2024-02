Longa venceu o prêmio de melhor direção no Festival de Veneza

O filme "Eu, Capitão", indicado ao Oscar de melhor filme internacional pela Itália, ganhou uma data de estreia no Brasil. Ele chegará em 29 de fevereiro nas salas. A premiação acontece pouco mais de uma semana depois, no dia 10 de março.

Dirigido por Matteo Garrone, a trama segue a travessia de dois adolescentes senegaleses, Seydou (Seydou Sarr) e Moussa (Moustapha Fall), que deixam Dacar e partem para a Europa. A viagem, porém, será carregada dos obstáculos que afligem os milhares de migrantes que fazem o mesmo trajeto desde outros países da África.

Garrone é conhecido por sua adaptação cinematográfica do livro Gomorra, de Roberto Saviano, e também esteve à frente do live action de Pinóquio.