O jornalista Tadeu Schmidt, com seu jeito descontraído, ganhou muita popularidade na apresentação do BBB, o qual assumiu em 2022, e agora está em destaque na edição 2024 do programa. Tadeu, inclusive, recebeu elogios do seu irmão, o ex-jogador de basquete Oscar Schmidt, recordista mundial das quadras, com 49.737 pontos. Para o “Mão Santa”, o apresentador do BBB é “uma pessoa fora da curva”.

Oscar disse se sentir muito orgulhoso com a trajetória profissional e o momento profissional vivido pelo irmão. “Para mim, ele (Tadeu) é o melhor jornalista brasileiro disparado. Ele sempre pega as coisas difíceis e as transforma em fáceis. Ele é a melhor qualidade de uma pessoa no mundo inteiro, de caça aos famosos”, afirmou Oscar.

Ele falou do assunto em entrevista, em Montes Claros, no Norte de Minas, para onde viajou para uma palestra no evento de medicina esportiva “Golden Life workshop: ciência a favor do esporte”.

O ex-jogador de basquete enalteceu o talento do irmão jornalista ao longo do papo. “Ele tem um talento extraordinário. É uma pessoa que descobre o talento dele todo dia e coloca (isso) na mídia para todo mundo ver. Vejo todo o dia o talento do meu irmão. Me sinto muito bem com o sucesso dele. Você ver sua família vencer é o objetivo de todo mundo”, declarou.

Oscar ressalta que Tadeu Schmidt subiu na carreira por esforço próprio. “Ele fez de tudo para virar essa pessoa (que é hoje). Sempre estava lá disposto a aprender. Meu irmão é um negócio fora da curva, totalmente fora da curva. Sou muito orgulhoso de tê-lo como irmão”, completou “Mão Santa”.

Na entrevista em Montes Claros, indagado pelo Estado de Minas, Oscar Schmidt, de 65 anos, falou sobre seu estilo de vida após o tratamento de um tumor no cérebro. Ele reiterou que está curado da doença e “vivendo intensamente a vida”.

Uma declaração de Oscar em uma entrevista a uma emissora de TV em outubro de 2023, quando ele anunciou a interrupção da quimioterapia, chegou a ser um mal-entendido, sendo divulgado em vários veículos de que ele teria “desistido” do tratamento depois de 11 anos do primeiro diagnóstico de um tumor no cérebro. Porém, na mesma ocasião, o ex-atleta esclareceu que parou com o procedimento, após conversa com o médico, tendo em vista que estava curado da doença.

“Estou aqui vivo, fazendo palestras, vivendo intensamente minha vida, mas quero ser uma pessoa melhor. Foi isso que falei”, disse Oscar, neste domingo, na cidade mineira. “Não quero mais ser (apenas) um jogador; não quero ser (apenas) mais um palestrante melhor. Eu quero ser um pai melhor, um filho melhor e um marido melhor”, afirmou.

E destacou que segue a vida normalmente, se considerando curado. “Para mim, estou curado de tudo e estou fazendo palestras. Esta é minha vida hoje. Não me preocupo com o que me aconteceu e pelo (com o) que não aconteceu. Deixo bem claro tudo que falo”.

Por outro lado, mantendo o estilo espontâneo, franco e otimista, Oscar reafirmou que não sofre nenhum medo de enfrentar a doença novamente. A sementinha desse tumor (deve) estar por ai na minha cabeça. Já abriram duas vezes ela. Mas se tiver que abrir 20 vezes, vão abrir 20 vezes. Não acredito que este tumor possa me matar. É só isso. Simples assim”, assegurou.