“Ousadia e alegria” é o lema de Thiaguinho. Se o cantor é ousado, não se sabe ao certo, mas alegre… isso ele é. Sempre com alto-astral, entrega a mesma energia e empolgação em shows para 40 mil pessoas (como foi o “Tardezinha”, em Belo Horizonte, no ano passado) quanto em apresentações com público mais reduzido.

“O palco tem esse poder”, diz ele. “É uma energia indescritível que vem das pessoas. E isso me dá ainda mais motivação para dar o meu melhor sempre. É lá que eu me conecto com o que amo. E é lá que compartilho com outras pessoas minha maior paixão, a música. O palco é como um portal que me transporta para o universo onde a música é a maior protagonista”, explica.

É com essa motivação que ele desembarca em Belo Horizonte neste domingo (14/1) para se apresentar na festa Na Vibe do Verão, realizada no câmpus do UNI BH do Bairro Buritis. Thiaguinho será a atração principal. Antes dele, subirão ao palco os DJs Greg & Gont e a banda Atitude 67.

Repertório de hits



No repertório, hits que marcaram a vida e os 20 anos de carreira do pagodeiro. “Quero dedicar esse show às pessoas”, afirma Thiaguinho. “Quero que seja uma noite inesquecível para todos ali. E, para isso, a ideia é encher o palco com boas energias e vibrações, com todo mundo cantando junto.”

Thiaguinho não diz quais canções entrarão no setlist. Contudo, não será surpresa se ele cantar, entre outras, “Tá vendo aquela lua”, “Livre pra voar” e “Valeu”, gravadas quando ainda era vocalista do Exaltasamba, entre as décadas de 1990 e 2000, e que reverberam até hoje entre as novas gerações.

São músicas que, de acordo com o artista, se mantêm vigorosas por sua capacidade de fazer as pessoas se conectarem com sentimentos, lembranças e bons momentos.

Afinal, tratam de assuntos universais, como amores, desamores, amizade, tristeza e alegria. É algo que une as pessoas, conforme ele observa.

“Acredito que a popularidade da música no geral, não só do samba e do pagode, vem da capacidade de nos conectar com diversos sentimentos. Além disso, a música brasileira, especialmente o samba e pagode, tem uma identidade cultural muito forte no nosso país, na cultura na qual eu fui criado também, refletindo, assim, nossas raízes.”

Fãs de várias gerações



Seja por refletir as raízes brasileiras ou pela identificação do público com as letras de Thiaguinho, fato é que o cantor conta com diferentes gerações entre seus fãs. Em muitos casos, são filhos de quem já o acompanhava nas décadas de 1990 e 2000, o que dá para o artista a sensação de continuidade de seu trabalho.

A apresentação deste domingo, no entanto, não se resume à nostalgia. “Ponto fraco”, “Só vem”, “Energia surreal”, “Acredito no amor” e “Vamo que vamo”, canções lançadas em 2017, e faixas dos dois volumes de “Infinito”, de 2021, também devem entrar no repertório. “Vai ser um momento único, onde a música é a maior protagonista.”, avisa.

NA VIBE DO VERÃO



Shows de Greg & Gont, Atitude 67 e Thiaguinho. Neste domingo (14/1), a partir das 14h, no câmpus do UNI BH do Buritis (Av. Professor Mário Werneck, 1.685, Buritis). Ingressos à venda por R$ 235 (open bar, 4º lote) e R$ 125 (setor vibe/4º lote) pelo site centraldoseventos.com.br/navibedoverao.