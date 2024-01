A 49ª Campanha de Popularização do Teatro e da Dança de Belo Horizonte continua a todo vapor. A programação, que segue até 4 de fevereiro, traz 77 espetáculos de teatro adulto, 30 peças infantis e seis de dança. Ingressos têm preço único de R$ 25, à venda no site vaaoteatromg.com.br ou nos postos do Sinparc (Shopping Cidade e Pátio Savassi). Mas atenção: o preço das entradas varia se elas forem adquiridas nas bilheterias dos teatros.

Entre as atrações deste sábado (13/1) está “Proibido para maiores”, comédia dirigida por Érica Lima que conta a história de um casal em apuros ao passar a noite trancado no banheiro do próprio apartamento. A peça, com Bianca Tocafundo e Hudson Moreir, está em cartaz no Francisco Nunes (Avenida Afonso Pena, dentro do Parque Municipal), com sessões hoje, às 21h, e domingo (14/1), às 19h.

Menino lobo e Rapunzel

Para a criançada também não faltam opções na Campanha. Neste sábado e domingo (13 e 14/1), ocorrerão as últimas apresentações do musical “Mogli – O menino lobo”, da Reticências Produções Artísticas.

A história do menino criado por lobos na Índia Central é inspirada em “O livro da selva” (1894), do britânico Rudyard Kipling. A peça tem ação, aventura e a defesa da amizade. Sessões às 16h, no Teatro Marília (Avenida Alfredo Balena, 586 – Santa Efigênia).

Outra montagem destinada à meninada é “Rapunzel”, da Cyntilante Produções. A proposta do espetáculo é interativa e com música ao vivo. A montagem mineira se inspira no conto publicado pelos Irmãos Grimm em 1812.

A peça narra a vida de Rapunzel, jovem de longos cabelos da cor de ouro aprisionada no alto de uma torre por uma bruxa vingativa. A peça está em cartaz no Centro Cultural Unimed-BH Minas (Rua da Bahia, 2.244, Lourdes). Informações: (31) 3516-1360.