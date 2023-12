A cantora Taylor Swift fez história no Brasil ao trazer a “The Eras Tour” para o Rio de Janeiro e São Paulo. Além de entregar shows incríveis e ser aclamada pelo público, a loirinha deixou outra marca no país: as miçangas das “friendship bracelets”, pulseiras de amizade que os fãs fazem para presentear uns aos outros. Mas, depois do técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, reclamar do material deixado no gramado do Allianz Parque, em São Paulo, uma força-tarefa foi realizada para remover todo o resquício da passagem de Taylor pelo estádio.







Em um vídeo divulgado na manhã desta quarta-feira (27/12) pela página “Update Swift Brasil” no Instagram, é possível ver um grande número de pessoas debruçadas sobre o gramado do Allianz Parque, aparentemente recolhendo coisas em meio a grama. As imagens, publicadas inicialmente nos stories de um internauta identificado como Pedro Ross, foram compartilhadas pela página informando que pessoas foram contratadas para retirar as peças do local.



Embora Abel Ferreira tenha feito reclamações sobre o estado do gramado do Allianz em 3 de dezembro, durante uma entrevista coletiva, nada havia sido feito até então. A declaração de Abel, inclusive, foi alvo de deboche pelos swifties, que criaram diversos memes.



meu deus eu to morrendo que o gramado do allianz estava cheio de miçanga SWIFTIES CADÊ A EDUCAÇÃO pic.twitter.com/sQhzZgkltg — kath???? (@thegretwar) December 3, 2023

Leia também: Desigualdade e preços dificultam acesso do público às artes

Com a repercussão, fãs da artista voltaram a discutir o assunto nas redes sociais, onde fizeram memes sobre a cantora estar gerando emprego mesmo depois de sua partida do país. Outras pessoas ironizaram o fato de que as pessoas estavam recolhendo as miçangas manualmente ao invés de utilizarem algum aparelho mais ágil para a remoção.

“Eu não queria contar mas na Irlanda do Norte tem um produto chamado “aspirador”. Dizem que é sucesso”, brincou um perfil. “Taylor a dona da indústria tudo que toca vira ouro, até emprego está dando para as pessoas”, disse outro. “Que bom... gerando empregos HAHAHAHH”, comentou outra mulher.