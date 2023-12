O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, reclamou do estado do gramado do Allianz Parque depois dos shows de Taylor Swift na arena, no fim de novembro. Em entrevista coletiva nesse domingo (3/12), mesmo com a vitória do Palmeiras sobre o Fluminense por 1 a 0, Ferreira se queixou das miçangas deixadas pelas pulseiras da amizade, marca dos shows da loirinha na The Eras Tour.



"O que não podemos é ter um relvado [gramado em português de Portugal] cheio - se quiserem vão lá fora ver - com uma quantidade de coisinhas [miçangas, como gesticulou] do espetáculo que fizeram da Taylor Swift. A quantidade de bebidas e tudo mais", disse o português. Taylor fez shows com ingressos esgotados no estádio entre os dias 24 e 26 de novembro.

A declaração foi vista como piada pelos fãs da cantora. “Vão se passar ANOS e ainda vai ter miçanga”, previu um perfil do X. “Se eu soubesse que iria irritar esse daqui teria levado uns 3 pacotes de miçangas para jogar no gramado”, escreveu outro.

“Vai ter miçanga e estrelinha no gramado e nas arquibancadas do Allianz pra sempre, só aceitem”, pediu uma swiftie. Teve também alguns fãs que se sentiram culpados por ter perdido as famosas ‘friendship bracelets’ “Estava lembrando que uma pulseirinha minha estourou no Allianz. Será que o Abel já encontrou as miçangas?”, questionou.

Há pessoas que levaram a sério demais a história de que Taylor Swift é o amuleto da sorte do Corinthians, principal rival do Palmeiras. “Taylor Swift a maior corinthiana do mundo já inventou as friendship bracelets pensando que os fãs iam deixar miçanga no gramado do Allianz e prejudicar o rival”, apontou um fã.

