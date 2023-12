Saiu o laudo que aponta a causa da morte de Ana Clara Benevides, de 23 anos, que morreu na noite de 17 de novembro, depois de passar mal durante o show da cantora Taylor Swift, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro.



Segundo informações apuradas pelo g1, a jovem teve exaustão térmica causada pelo calor. A vítima sofreu hemorragia alveolar, quando há o rompimento dos vasos sanguíneos que irrigam os pulmões, além de congestão polivisceral, que é a paralisação de vários órgãos pelo calor extremo.

No estádio a sensação térmica chegou a 60ºC e os bombeiros contabilizaram, extraoficialmente, mil desmaios durante o evento. Benevides estava na grade e acabou desmaiando no local.

De acordo com o enfermeiro Thiago Fernandes, de 22, amigo de Benevides, ela chegou a ser reanimada no estádio por cerca de 40 minutos. No caminho do hospital, teve uma segunda parada cardiorrespiratória.



Benevides chegou a ser atendida, mas acabou morrendo, vítima de uma parada cardiorrespiratória, em um hospital que fica próximo ao Engenhão, no Méier, Zona Norte da capital fluminense.