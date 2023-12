Os integrantes do Skank se despedem do público no último show da banda, no Mineirão

Além dos grandes festivais, o público de Belo Horizonte também pôde conferir, ao longo de 2023, diversos shows marcantes. No dia 26 de março, uma das maiores bandas do país, expoente do pop rock produzido em Minas Gerais a partir dos anos 1990, o Skank colocou um ponto final em sua trajetória com um show para 50 mil pessoas no Mineirão. Quando Samuel Rosa, Lelo Zaneti, Henrique Portugal e Haroldo Ferretti subiram ao palco para tocar juntos pela última vez, o público vibrou como se estivesse comemorando um gol.

A apresentação começou com "Dois rios", canção composta por Samuel Rosa em parceria com Nando Reis, e que integra o álbum "Cosmotron", de 2003. O show seguiu com os diversos hits que o grupo acumulou ao longo da carreira: "É uma partida de futebol", "Esmola", "Pacato cidadão", "É proibido fumar", "Saideira" e "Garota Nacional", entre outros.

No bis, os quatro retornaram abraçados ao convidado mais do que especial da noite de encerramento de suas carreiras: Milton Nascimento. Foi o primeiro retorno de Bituca a uma apresentação pública desde que ele se despediu dos palcos, em 13 de novembro de 2022, também no Mineirão.

O mesmo público que viu o Skank sair de cena naquele 26 de março pôde conferir o reencontro de outro ícone do pop rock brasileiro: os Titãs. Depois de 30 anos, os integrantes da formação original (com exceção de Marcelo Fromer, que morreu em 2001) se reuniram para uma série de apresentações pelo país, na turnê batizada como "Encontro".

A volta dos Titãs

Arnaldo Antunes, Branco Mello, Charles Gavin, Nando Reis, Paulo Miklos, Sérgio Britto e Tony Bellotto mostraram seu arsenal de hits, com foco nos álbuns "Cabeça dinossauro" (1986), "Jesus não tem dentes no país dos banguelas" (1987) e "Ô blésq blom" (1989), para os fãs em Belo Horizonte em duas ocasiões – primeiro nos dias 29 e 30 de abril, no Expominas, e, de volta à cidade depois de rodar o Brasil e o mundo, no dia 5 deste mês, na Arena Hall.

A previsão inicial era de que a turnê, que teve início em abril mesmo, no Rio de Janeiro (Belo Horizonte foi a segunda cidade do roteiro), fosse composta por 10 shows. A recepção do público foi tão calorosa que o grupo acabou estendendo o giro musical ao longo de todo o ano, com um total de 47 apresentações, com direito a passagens por Estados Unidos e Portugal.

Outro reencontro marcante que 2023 registrou foi o de Paul McCartney com o público da capital mineira. O ex-Beatle, que já havia se apresentado na cidade em 2013 e em 2017, no Mineirão, voltou, desta vez, com a turnê muito apropriadamente batizada "Got back". Foram dois shows na Arena MRV, no início deste mês, nos dias 3 e 4, para um público superior a 40 mil pessoas em cada uma das datas. Aos 81 anos, o astro mostrou disposição de sobra ao longo de quase três horas no palco.

A maior parte do repertório foi dedicado às músicas dos Beatles – "Love me do", "Blackbird", "Something", "Hey Jude" e outros sucessos – , mas com espaço para temas dos Wings e da carreira solo de Paul. Diversos famosos, atores, atrizes e músicos, assistiram aos shows em Belo Horizonte. Milton Nascimento marcou presença na plateia nos dois dias de apresentação, e foi ovacionado pelo público em ambos.

Artistas internacionais

Pouco menos de um mês antes, no dia 8 de novembro, outro grande astro da música internacional, Roger Waters, também deu o ar da graça em Belo Horizonte, brindando o público que foi ao Mineirão com sucessos de sua ex-banda, o Pink Floyd, e com canções da carreira solo. A turnê "This is not a drill", que percorreu outras cinco capitais do país, sucedeu em cinco anos a última passagem do músico pelo Brasil, em 2018.



POP INTERNACIONAL

Belo Horizonte foi palco de outras atrações internacionais este ano. A primeira foi o grupo Backstreet Boys, que aterrissou na Esplanada do Mineirão no dia 29 de janeiro com sua "DNA world tour". A boy band preferida dos anos 1990 não decepcionou os fãs saudosistas. Em setembro, foi a vez do Maroon 5 fazer escala na capital mineira, com show na Arena MRV, após se apresentar no festival The Town, em São Paulo.

Diversos artistas brasileiros ajudaram a incrementar a agenda de shows ao longo deste ano. Antes de integrar a escalação do Festival Sarará, Marisa Monte esteve na cidade, no dia 28 de janeiro, no Expominas, com a turnê "Portas", que promove o lançamento de seu mais recente álbum. Ludmilla também agitou os fãs locais com a apresentação do show "Numanice" na Arena Independência. O público ainda pôde conferir de perto expoentes da MPB, como João Bosco, Ney Matogrosso e Caetano Veloso, que passaram por aqui.



Música erudita

O ano também teve um destaque na seara da música erudita, com a celebração de 15 anos de criação da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. Sob a batuta do diretor artístico e regente titular Fabio Mechetti, o grupo apresentou um concerto especial de aniversário, nos dias 24 e 25 de fevereiro, e fechou o ano, na semana passada, dias 20 e 21, com o projeto "Jobim Sinfônico", idealizado por Mário Adnet e Paulo Jobim (1950-2022) para celebrar a obra do Maestro Soberano.