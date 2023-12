Curtindo o show de @PaulMcCartney no Maraca ????



????: @Floragil2222 e Simone Zuccolotto pic.twitter.com/Hb9T2mMp5H — Gilberto Gil (@gilbertogil) December 17, 2023

O cantor e compositor Gilberto Gil ganhou diversos elogios nas redes sociais após publicar vídeos curtindo o show de Paul McCartney. O ex-Beatle encerrou sua passagem no Brasil, com show no Maracanã, no Rio de Janeiro, no último sábado.



Do gramado, Gilberto Gil acompanhou vidrado o ídolo, acompanhado da esposa, Simone Zuccolotto, e da filha Flora Gil, que registraram o momento. "Curtindo Paul McCartney no Maracanã com o amigo Jards Macalé", escreveu o músico.

Flora escreveu que o pai “amou” a experiência. Além de Jards Macalé, Gil estava acompanhado de Milton Nascimento. Sentadinhos na plateia, os três fizeram bonito e estavam com as letras de Maca na ponta da língua. Nos vídeos, é possível ver Gil cantando "Hey Jude" e "Ob-La-Di, Ob-La-Da".

O registro do momento especial arrancou elogios dos fãs. “Que preciosidade essa imagem”, disse uma seguidora. “Uma lenda curtindo o show e outra tocando, que sorte os cariocas tiveram!!!”, descreveu outra.

“Você tranquilamente poderia estar com ele no palco… Seria um encontro maravilhoso”, sugeriu um fã. “Imagino uma pessoa estar em um show, de repente olhar para o lado ou para trás e lhe vê. Deve dar uma congelada momentânea”, disse outro comentário.

“Que honra para o Paul, o maior dos maiores na plateia”, declarou outro seguidor.

O show de sábado foi transmitido ao vivo pela plataforma Disney+. Paul McCartney encerrou a apresentação – e a passagem pelo Brasil – sugerindo um novo encontro, espantando boatos de que anunciaria a aposentadoria dos palcos.