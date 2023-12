No segundo show da turnê Got Back em Belo Horizonte, na noite desta segunda-feira (4/12), Paul McCartney subiu ao palco montado na Arena MRV com um atraso menor que na noite de domingo, às 20h50.

Quem venceu o trânsito pesado e chegou a tempo de pegar o início da apresentação, pôde conferir uma primeira mudança no roteiro - em vez de "Can't buy me love", que abriu o primeiro show, a escolhida para dar a largada foi "A hard day's night".

O público, que lotou pistas e arquibancada, gritou o coro a plenos pulmões. Antes da terceira música, "Letting go", Paul deu as boas vindas com um "Oi, BH!" e disse que ia tentar falar um pouco de português, "Estou aqui, uai", disse, arrancando aplausos.

A sequência musical seguiu sem alterações em relação à primeira apresentação, com a alternância de clássicos dos Beatles, músicas do Wings e outras tantas de sua carreira solo. Num dado momento, Paul trocou seu icônico baixo por uma guitarra extravagantemente colorida, com a qual tocou "Let me roll it", do Wings, antes de sentar-se ao piano para fazer "Let'em in", também de sua antiga banda pós-Beatles. O telão ao fundo do palco e as luzes compunham harmonicamente o espetáculo.

O show ganhou uma levada folk com "I've just seen a face" e a seminal "Um spit of all the danger". Paul conduziu o público da calmaria para a alta voltagem de "Love me do", ainda de violão em punho e contando com o coro em uníssono da plateia. Instrumentistas versátil, ele foi de banjo para fazer "Dance tonight" - número em que seu baterista deixou as baquetas para exercitar, sob aplausos, seus dotes de dançarino.

Sozinho, emendou "Blackbird" para a legião embevecida de fãs. "Essa música eu fiz para meu querido amigo Jonh", disse em bom português, ainda só no palco, para introduzir "Here today". Com a banda de volta ao palco, foi de "Queenie eye". Na sequência executou uma versão algo mais suingada de "Lady Madonna", com o auxílio marcante de um naipe de metais que já havia mostrado serviço antes mesmo de subir ao palco.

Paul voltou ao "mineirês" com um "trem bom", sempre contando com a resposta entusiasmada do público. Depois, tocou ukulele e cantou "Something" em homenagem ao "irmão George", o que também anunciou em português. Outro momento catártico, com todo mundo cantando junto.