O baterista de Paul McCartney, Abe Laboriel roubou a cena em Belo Horizonte, no show desse domingo (3/12), no momento em que o ex-Beatle tocou “Dance Tonight”, do disco “Memory Almost Full” (2007), da carreira solo de Paul. Abe aproveitou que a música não tem bateria para fazer dancinhas e gestos.



As cerca de 42 mil pessoas que estavam na Arena MRV não imaginavam que o baterista estava com uma entorse no pulso esquerdo. A lesão, muito comum em quedas, ocorre quando o punho vai para trás devido ao peso do corpo concentrado na região do pulso.

Quem informou sobre a lesão de Abe foi João Barone, baterista do Paralamas do Sucesso. Pelo X, antigo Twitter, o brasileiro elogiou a performance do músico norte-americano no show e lembrou que ele estava tocando apenas com a mão direita.

Simplesmente espetacular a performance de ?@ogabejr? no 1o show em BH, tocou apenas com a mão direita devido à uma entorse no pulso esquerdo, um show a parte, heróico, incrível, sem paralelo! ?@PaulMcCartney? #paulinbrazil https://t.co/a7Hpqd1ZlT — João Barone (@RealBarone) December 4, 2023





Discreto em suas redes, Abe não disse nada a respeito da lesão.