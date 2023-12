Os vencedores do 56° Festival de Brasília do Cinema foram anunciados durante a cerimônia de encerramento do evento na noite deste sábado (16/12), no Cine Brasília. O grande vencedor da premiação foi "Mais um dia, Zona Norte", de Allan Ribeiro. O troféu de Melhor curta-metragem, por sua vez, foi para "Pastrana", de Gabriel Motta e Melissa Brogni.

"Mais um dia, Zona Norte" mostra a realidade de trabalhadores da periferia do Rio de Janeiro que vivem momentos de transformações em meio à rotina. Ao Correio/Estado de Minas, o diretor Allan Ribeiro compartilhou a importância de estar entre os grandes vencedores do festival mais tradicional do cinema brasileiro.

“Faço 20 anos de Festival de Brasília, é um festival que eu mais acompanho, apesar de não morar aqui. É um lugar que eu gosto de estar, gosto de mostrar para esse público. O filme nasceu bonito e isso tudo já era um prêmio. Então ganhar o prêmio de melhor filme é realmente inacreditável”, afirmou o diretor de "Mais um dia, Zona Norte".

Allan também destacou o grande diferencial do longa. “Eu acredito que o que o filme tem de especial é um olhar de dentro para fora. É o lugar onde eu nasci, onde eu cresci. Depois de ter virado cineasta, com o olhar que eu já tinha, tento mostrar, por meio desse elenco maravilhoso, algo específico dessa periferia, que tem coisas em comum com qualquer outra, porém com a graça do subúrbio carioca”, explicou.

Além do prêmio principal, "Mais um dia, Zona Norte" foi vencedor das categorias melhor ator coadjuvante e nelhor atriz coadjuvante. O diretor, também responsável pela música do longa, ainda recebeu o troféu de melhor trilha sonora.

Memórias e frustrações

Voltado para os sentimentos acarretados pelo luto, o curta "Pastrana" traz as memórias da skatista Melissa, que por meio de imagens e conversas, realiza uma homenagem para o amigo que dá nome à produção.

“Esse curta surgiu da promessa de fazer um vídeo do meu amigo, e eu acabei lidando com a frustração do tempo. Ele conta a história de uma pessoa que foi muito importante para mim e para o esporte. Ele me ensinou a filosofar muito sobre o tempo, por isso eu quis eternizar esse legado deixado pelo meu amigo”, explicou Melissa Brogni em entrevista ao Correio/Estado de Minas no dia de exibição do curta. "Pastrana" também foi o curta vencedor do prêmio de melhor montagem.

A representatividade deu o tom da noite de premiação. O protagonismo feminino foi ressaltado nas principais categorias da noite, inclusive as técnicas — troféus como melhor edição de som, melhor direção de arte, melhor montagem e melhor fotografia foram entregues a mulheres.

Um dos destaques da noite, a travesti Jhonnã Bao foi vencedora dos prêmios de melhor roteiro de temática afirmativa e melhor atriz, por "Erguida". “Parafraseando Viola Davis e aproveito para dizer que a diferença entre corpos dissidentes, de corpas travestis, corpas trans e de outras corpas é a oportunidade. Que a gente abrace a potência que a gente é”, declarou Jhonnã.

Troféu Saruê

O troféu Saruê, concedido pelo Correio Braziliense ao melhor momento do festival, foi entregue a "Rodas de gigante", de Catarina Accioly, longa que revela os bastidores do diretor mais reverenciado do Distrito Federal, Hugo Rodas. A cineasta se emocionou ao ganhar o prêmio. "É um filme de amor, que valoriza a arte artesanal que é o teatro e todo o potencial que ele tem de convivências profundas e relações contundentes, mas muito verdadeiras. É um filme que fala de uma despedida altiva e cheia de coragem e da celebração do que foi a vida”, detalhou Catarina.

“Essas cancelas e esse prêmio de melhor momento nos deixaram muito felizes, porque, de fato, foi um momento muito marcante, além de dar essa credibilidade ao filme. Esperamos que, com isso, o filme possa atingir mais e mais pessoas", concluiu.

Apresentada por Rocco Pitanga e Ana Luisa, a premiação foi transmitida ao vivo pelo canal do Festival de Brasília do Cinema no YouTube.