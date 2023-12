A Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ) anunciou na noite dessa terça-feira (12/12) os shows da 89ª edição da ExpoZebu, entre os dias 27 de abril e 5 de maio do ano que vem, no Parque Fernando Costa, em Uberaba, no Triângulo Mineiro.

Serão dez shows, sendo nove do estilo sertanejo e um de pagode, no caso, do Grupo Menos é Mais.

Confira os nomes dos cantores sertanejos confirmados:

Simone Mendes

Bruno & Marrone

Clayton & Romário

Murilo Huff

César Menotti & Fabiano

Maiara & Maraisa

Matheus & Kauan

João Bosco & Vinícius

Hugo & Guilherme

Detalhes do evento

Ainda segundo informações da ABCZ, uma novidade nos shows da ExpoZebu 2024 será a meia entrada solidária, que vai possibilitar qualquer pessoa comprar o ingresso no valor de 50¢, desde que leve um 1 kg de alimento não perecível nos dias do evento.

A venda de ingressos começa no dia 18 de dezembro.

Pela primeira vez, a organização dos shows da ExpoZebu fica a cargo das empresas Top Entretenimentos, Cocota e PR2.

"Estamos trabalhando para que seja uma ExpoZebu diferente, focada na experiência do público, com uma maior estrutura, melhor atendimento e uma programação de shows de muita qualidade. Nós queremos resgatar aquela energia de antigamente que impactava a todos em Uberaba e região", destaca Bruno Santos, membro da Top Entretenimentos.

Ainda não foram divulgadas as data de apresentações das atrações.