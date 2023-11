Decimar Gonçalves, filha única de Dercy Gonçalves, morreu aos 88 anos. A informação foi dada pela neta da artista, Melissa Senra, através de uma postagem nas redes sociais neste domingo (5/11).

Através do Instagram, Meslissa escreveu: “O meu mundo ficou mais triste e vazio, mas o céu está em festa! Hoje me despedi de uma das paixões da minha vida. Ela foi uma avó extraordinária, meio pai, meio mãe, minha gostosa (como eu a chamava), minha amigona, companheiraça, parceirona, sempre ao meu lado, jogando no meu time e torcendo muito. Ela era sinônimo de alegria, amor, bondade, generosidade, amizade, e muito mais! Te amo para todo sempre, vozinha”, escreveu Melissa.

Amigo da família, João Paulo Beltrão também usou as redes sociais para homenagear a artista, quem chamou de “tia”.

“Esse post não é para falar da partida da ‘tia’ Decimar para o outro plano e sim para celebrar o seu legado e a sua incrível vida entre nós. Não sei se ela tinha ideia da importância que teve para o nosso grupo de amigos e para todos que conviveram com ela. Ela não era só a avó da Melissa ou a filha da Dercy Gonçalves…”, começou escrevendo o rapaz.

“Era a avó de todos nós e seu apartamento, repleto de carisma, na rua Tonelero era o ponto de encontro de um grupo de adolescentes que descobria a vida e que prestava a atenção em seus sábios e bem humorados conselhos. Ela ia ao cinema, pra balada, viajava e buscava a gente de madrugada nas festinhas. E fazia de tudo, com muita responsabilidade, para que vivêssemos aquela fase de forma plena e vibrante – como ela”.

O amigo encerrou rasgando elogios a Decimar Gonçalves. “Decimar amava a vida e acreditava nas pessoas e tinha muita fé e esperança em um mundo melhor e sabia ser dura, com carinho, quando precisava ser e era muito amada e respeitada por nós, amigos de sua neta e meio que seus netos também. Decimar me ligava toda semana quando minha mãe fazia um difícil tratamento contra um câncer mega agressivo e me deu seu colo quando ela partiu. Ela sempre esteve lá, para todos nós, e continuará do outro plano. A missão dela não termina aqui e cabe a nós celebrar o quão sortudos fomos em poder ter convivido com ela! Viva Decimar! Que vc encontre o Sinatra quando chegar no céu, você merece nada menos que isso”, encerrou.

As informações do sepultamento ainda não foram divulgadas pelos familiares.