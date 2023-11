O ator americano Matthew Perry, conhecido por seu papel como Chandler Bing em "Friends", foi enterrado na última sexta-feira (3/11), em um cemitério de Los Angeles durante um funeral com a presença de familiares e colegas de elenco. Aos 54 anos, ele foi encontrado morto na banheira de sua casa, no último dia 28.

O funeral, que durou aproximadamente duas horas e teve em torno de 20 convidados, foi celebrado no Forest Lawn Memorial Park, perto dos estúdios Warner Bros, segundo a “People”, citando uma fonte não identificada. A direção do Forest Lawn Memorial Park, um cemitério muito popular entre as celebridades, situado em Hollywood Hills, não respondeu aos pedidos de confirmação da reportagem.

Outras publicações, entre elas o site TMZ, o primeiro a dar a notícia da morte do ator, também informaram que o funeral de Perry foi "discreto" e assistido por Jennifer Aniston, Courteney Cox, David Schwimmer, Matt LeBlanc e Lisa Kudrow, seus colegas de elenco em "Friends", que teve 10 temporadas, de 1994 a 2004.

A mãe, o pai e o padrasto de Perry também estiveram presentes, segundo as publicações. Durante a cerimônia, foi tocada uma música que o ator considerava inspiradora, “Don't give up” (“Não desista”), lançada pelo músico inglês Pete Gabriel em 1986.

Essa era uma das canções favoritas de Perry. Ele explicou o motivo em entrevista ao podcast Q With Tom Power, no ano passado, quando promovia sua autobiografia "Amigos, amores e aquela coisa terrível", lançada no Brasil pela BestSeller.

Segundo Perry, a música lhe soava inspiradora porque fala sobre a vontade de não desistir. Sua relação com a letra era tão íntima que ele decidiu escrever "não desista", o título da música, nos autógrafos que dava.

"Não desista, você ainda tem a nós/ não desista, não precisamos de muito/ não desista, porque existe algum lugar por aí ao qual pertencemos", diz a canção, que tem os vocais também de Kate Bush.

Ainda é desconhecida a causa da morte do ator, que nos últimos anos lutou com problemas de saúde e dependência química. A morte não foi causada por overdose de fentanil e metanfetamina, segundo o resultado da autópsia, e também não foram encontrados resquícios dos opioides no corpo dele. No entanto, a autópsia não foi conclusiva e é possível que o resultado de testes adicionais para determinar a causa da morte leve mais algumas semanas.

Segundo fontes consultadas pelo TMZ, as autoridades não encontraram drogas ilícitas em sua casa, mas vários medicamentos, entre eles, antidepressivos e ansiolíticos.

HOMENAGEM PÓSTUMA

Matthew Perry pode ganhar uma estrela na calçada da fama, ao lado de Courteney Cox e Jennifer Aniston, atrizes que também fizeram parte do elenco de "Friends". Segundo o TMZ, a Câmara de Comércio de Hollywood - a entidade responsável pelo prêmio - disse que adoraria homenagear o ator com uma estrela e uma cerimônia póstuma, mas que cabe à sua família decidir se isso vai acontecer. No entanto, ainda segundo o TMZ, nenhum parente entrou em contato com a Câmara de Comércio para agendar uma cerimônia de entrega da estrela.