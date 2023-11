A atriz Lolita Rodrigues morreu, na madrugada deste domingo (5/11), em João Pessoa, na Paraíba, cidade onde morava desde 2015 com a filha, a médica Silvia Rodrigues, que confirmou o falecimento ao g1. A artista, de 94 anos, estava internada e não resistiu a uma pneumonia. Pioneira da televisão no país, Lolita será cremada ainda neste domingo em uma cerimônia restrita à família.



Natural de Santos, em São Paulo, nascida em 1929, Sylvia Gonçalves Rodrigues Leite é patrimônio cultural da tevê brasileira: ela esteve presente na inauguração da TV Tupi, começo do sistema televisivo no Brasil, em setembro de 1950. Na ocasião, interpretou o Hino da Televisão Brasileira.

Seis anos depois, em 1956, se tornou apresentadora de um dos programas mais longos da TV, o Almoço com as estrelas. Em 1963, Lolita fez história outra vez e foi parte do primeiro elenco de uma novela diária da história da tevê, a 2-5499 Ocupado. Na produção, ela contracenava com Glória Menezes e Tarcísio Meira.

Além da Tupi, Lolita trabalhou nas tevês Excelsior, Manchete, Record, Globo e SBT. Foram mais de 30 novelas e diversos programas de televisão que contaram com a atuação e as expressões fortes de Lolita, além da facilidade em fazer humor.

É filha de espanhóis e o sotaque castelhano marcou muitos de seus personagens. Interpretou a espanhola Aldonza, mãe de Tancinha (Claudia Raia) na versão de Sassaricando de 1987, e também foi uma espanhola em Terra Nostra (1999), novamente mãe de Claudia Raia.



Participou da lembrada entrevista a Jô Soares junto às amigas Nair Bello e Hebe Camargo, com quem tinha uma relação íntima.

A atriz deixa um legado de carinho entre os telespectadores brasileiros O Cruzeiro/Acervo

A atuação na novela Viver a Vida (2009), quando viveu Noêmia, avó de Luciana (Alinne Moraes) foi o último trabalho na televisão. Em 2010, decidiu parar de atuar. Cinco anos depois se mudou para João Pessoa para morar com a filha. Antes do fim da carreira, atuou em Zorra Total e nas novelas Pé na Jaca e Viver a Vida.

Há algum tempo Lolita estava afastada dos holofotes - depois da aposentadoria, apareceu pouco em público. Em uma dessas ocasiões, prestigiou o lançamento de Flor do Caribe (2013), quando ainda vivia no Sudeste. Depois, decidiu ficar mesmo reclusa, na companhia da filha, na capital paraibana.A última vez que foi vista em eventos foi em dezembro de 2017, quando esteve no espetáculo Hebe - O Musical, em São Paulo.

A atriz deixa um legado de carinho entre os telespectadores brasileiros, que foram impactados com atuações emocionantes, tiveram sorrisos arrancados pelas cenas de Lolita e os corações cativados.