A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) publicou, nesta quarta-feira (13/12), mais um lote com 624 nomeações de excedentes aprovados no concurso público regido pelo Edital SEE n° 7/2017, em edição extra do Diário Oficial de Minas.

São 524 nomeações para o cargo de Professor de Educação Básica (PEB) e cem de Especialista de Educação Básica (EEB). Com isso, em 2023, foram nomeados aproximadamente 6 mil excedentes do concurso, cujo edital segue vigente até abril de 2024.

Clique aqui e veja a lista completa.

Já o exame admissional dos candidatos nomeados será realizado pela Superintendência Central de Perícia Médica e Saúde Ocupacional da Seplag, nas datas e horários informados neste link.

Critérios para evolução na carreira

As progressões são horizontais, com mudanças de grau na carreira, e os critérios para concessão são: estar em efetivo exercício, ter cumprido o interstício de dois anos de efetivo exercício no mesmo grau e ter recebido duas avaliações de desempenho individual satisfatórias, desde a sua progressão anterior (70% ou mais).

Já as promoções são verticais, com mudanças de nível na carreira, os critérios para concessão se dão por estar em efetivo do exercício, ter cumprido o interstício de cinco anos de efetivo exercício no mesmo nível, ter recebido cinco avaliações de desempenho individual satisfatórias desde a sua promoção anterior (70% ou mais) e possuir a escolaridade mínima exigida para o nível imediatamente superior.

Plano de carreira

A evolução nas carreiras dos servidores efetivos foi definida pelo Plano das Carreiras dos Profissionais de Educação Básica, estabelecido pela Lei n° 15.293/2004.

Para que ela ocorra, os dados do servidor devem estar sempre atualizados no Sistema de Administração de Pessoal (Sisap).

Essa atualização cabe às Superintendências Regionais de Ensino (SREs).