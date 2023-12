*Conteúdo produzido por Flávio de Castro

A presença da Inteligência Artificial (IA) é inegável em nossas vidas, tornando-se impossível fugir desse avanço tecnológico. Muitos estudantes utilizam aplicativos gratuitos de IA em seus celulares, integrando-os à sua rotina escolar. O uso desses aplicativos para buscar respostas específicas, fazer resumos, traduzir textos e encontrar modelos textuais é cada vez mais comum.



Além disso, a IA desempenha um papel importante na criação de apresentações, roteiros, planos de aula e materiais didáticos. Isso evidencia sua presença na prática de professores e educadores. Portanto, é crucial que tanto os professores quanto os alunos se familiarizem cada vez mais com as novas tecnologias.

A IA é uma ferramenta valiosa e eficaz, mas é essencial ressaltar que ela depende diretamente da programação e do fornecimento de dados pelos seres humanos. Um exemplo é o Chat Gpt, que gera modelos textuais e sintáticos bem organizados, mas não consegue criar ideias originais, estabelecer relações inovadoras ou formular perguntas relevantes. E essas últimas, lembremos, são a base da pesquisa e do método científico. Em resumo, a IA não substitui características cruciais da educação, como curiosidade, empatia e imaginação.

É interessante notar que, paradoxalmente, a IA está fortalecendo a avaliação individual, incentivando o aprimoramento das habilidades de escrita à mão. De nada adianta saber utilizar as tecnologias se o estudante não for capaz de redigir um texto obedecendo um tema e um tempo pré-determinados. A mesma coisa aconteceu com as calculadoras, quando muitos professores incentivavam e permitiam uso nas aulas, mas não durante as avaliações. Por mais que as tecnologias avancem e nos cerquem, os exames vestibulares ainda são feitos à moda antiga, com caneta, papel, silêncio e concentração.



A coexistência entre humanos e IA é inevitável, e cabe a nós aproveitar ao máximo essa relação, mantendo o equilíbrio entre o potencial da tecnologia e as habilidades humanas essenciais para o aprendizado e a pesquisa. Isso tudo só realça a importância da expressão individual, da curiosidade e da criatividade.





Marshall McLuhan, um proeminente teórico da comunicação e da mídia do século XX, é o autor da frase "os homens inventam as ferramentas e as ferramentas reinventam os homens." Ele argumentava que os meios de comunicação, como a imprensa, o rádio, a televisão e a internet, têm um profundo impacto na maneira como as pessoas pensam, se comportam e se relacionam. A frase destaca a ideia de que os seres humanos desenvolvem tecnologias de comunicação para atender às suas necessidades, mas essas mesmas tecnologias têm o poder de transformar a sociedade de maneiras imprevisíveis, reconfigurando a percepção e a compreensão do mundo.

A Inteligência Artificial, como vimos, depende diretamente da capacidade de operar, programar e alimentar as tecnologias. E a escola e a sala de aula se apresentam como os lugares ideias para que essa relação se faça de maneira ética, segura e proveitosa. Em vez proibir ou demonizar o uso da IA na escola, é interessante que professores e alunos compartilhem das tecnologias e saibam tirar proveito delas em momentos específicos da vida escolar, sem achar que o papel, a caneta e, sobretudo, a “Inteligência Natural” dos humanos perderam o seu lugar no mundo.

