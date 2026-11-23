Outro dia, li um artigo em inglês que tinha por título algo como “As coisas que nos mantêm vivos”. O ensaio saiu na newsletter "The Anatomy of Survival", publicado em maio deste ano. O texto começa perguntando a razão pela qual nos levantamos todas as manhãs.

O autor afirma que não deseja do leitor uma resposta bonita, que possa soar responsável ou ambiciosa, mas sim uma resposta verdadeira. E lista as respostas mais comuns, tais como a família, o medo, o sucesso, o amor, dentre outras. Ele não diz qual é a melhor, mas pergunta se de fato sabemos qual é a nossa.

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A proposta, se de um lado parece salutar, por outro, me faz pensar em uma promessa que merece ser examinada com mais atenção. A ideia é a de que, uma vez encontrado o motivo verdadeiro pelo qual vivemos, a existência deixaria de ser conduzida no automático e algo em nós, finalmente, se ordenaria. A promessa é boa, mas ela já despertava a desconfiança de Dostoiévski há mais de um século e meio.

Em seu livro "Memórias do Subsolo", um homem de 40 anos, recolhido em seu canto, na cidade de São Petersburgo, redige uma longa confissão endereçada a leitores imaginários. Na primeira parte do livro, o narrador se refere com desprezo àqueles que denomina de homens diretos e de ação. Ele afirma que tais homens conseguem agir porque, em razão de sua inteligência limitada, tomam as causas mais próximas e secundárias pelas causas primeiras e, deste modo, convencem-se de haver encontrado um fundamento definitivo para a sua ação e “se acalmam”.

Esse retrato corresponde, em alguma medida, ao homem a quem a newsletter dirige sua pergunta: aquele que acorda, levanta-se e segue porque, em algum momento, aceitou um motivo para viver e nunca mais o submeteu a exame. Interessante notar que, no livro, o narrador, ao mesmo tempo em que critica tais homens, também os inveja.

Isso porque o homem do subsolo levou ao extremo o exercício que a newsletter nos recomenda fazer. Perguntou, e não conseguiu deixar de perguntar, pois cada causa primeira trazia consigo uma outra, ainda anterior, isso até o infinito, sem que houvesse qualquer solo no qual pudesse se apoiar com segurança. O resultado direto da consciência, conclui, é a inércia, isto é, ficar conscientemente sentado de braços cruzados, enquanto os homens de ação agem.

O homem do subsolo chega a afirmar que uma consciência muito perspicaz é uma doença. Aqui é preciso fazer uma distinção entre a voz do personagem e a voz do autor, que não pode ser tomado como um defensor da ignorância. No entanto, ainda assim, Dostoiévski permite que a história de seu personagem mostre que a lucidez, por si só, não oferece a ninguém um motivo para se levantar da cama, podendo ser, ao contrário, justamente aquilo que nos mantém deitados.

O complexo homem do subsolo confessa, ademais, que se respeitaria mais se fosse ao menos preguiçoso, pois então haveria, a seu respeito, algo positivo. Preguiçoso, ele afirma, seria um título, quase uma carreira. Admite que não conseguiu se tornar coisa alguma: nem bom, nem canalha, nem honrado, nem herói e nem mesmo um inseto.

O que ele deseja é o rótulo, uma definição que lhe venha pronta. O drama desse homem atormentado, nesse sentido, parece se referir menos a um possível excesso de consciência do que àquilo que esperava que ela lhe desse. Busca-se um “eu” pronto, que a análise atenta seria capaz de nos revelar, e, como um tal “eu” nunca se apresenta, nenhuma definição é efetivamente assumida. A suposição é a de que haveria, à espera de ser encontrada, uma resposta definitiva.

A parte do livro evidencia até onde essa condição pode conduzir. Em um bordel, o narrador conhece Liza e, depois de uma longa conversa, descreve-lhe a imagem dela própria dentro de um caixão, batendo na tampa e pedindo para retornar ao mundo, porque viveu sem de fato visto a vida.

A imagem, a rigor, descreve menos o futuro de Liza do que o presente de quem a formula, pois é o homem do subsolo quem vive sem ver a vida, como sua própria confissão evidencia. Logo em seguida, admite que falava “exatamente como num livro”, com o propósito de revirar a alma da moça. O saber que deveria transformá-lo torna-se, assim, instrumento de poder sobre o outro. Diante de alguém real, ele não se entrega, ao contrário, domina. Dificilmente se encontraria argumento melhor contra a ideia de que basta saber.

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A impressão que tenho é que encontrar uma resposta para a pergunta formulada pela newsletter não encerra a questão. Dostoiévski nos conduz a dois extremos igualmente insuficientes. Por um lado, a calma de quem nunca pergunta; por outro, a lucidez de quem nunca deixa de se perguntar. Entre um e outro, a questão que fica já não é somente se sabemos o motivo pelo qual vivemos, mas sim “a que” ou “a quem” somos capazes de nos entregar sem que haja um fundamento último a nos garantir que nossa existência á valido a pena?