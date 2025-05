Um dos autores do Supersimples e da lei do MEI. São 20 anos construindo estratégias para empreendedores e de paixão pela inovação, transformação digital e novos modelos de negócio.

Em "10 Breakthrough Technologies of 2025" (As 10 Tecnologias Revolucionárias de 2025), Niall destacou as inovações que, segundo ele, transformarão setores inteiros da economia, redefinirão o futuro do trabalho e impactarão a sociedade em um nível global.

Ele enfatizou que estamos vivendo um momento de convergência tecnológica, onde diferentes avanços científicos e industriais se combinam para acelerar mudanças exponenciais. Firth ressaltou que muitas dessas tecnologias já estão em desenvolvimento e começarão a ter impactos reais nos próximos meses e anos.

A seguir, veja um panorama detalhado das 10 principais tecnologias que moldarão o futuro segundo Niall Firth.

1. Computação quântica aplicada: o próximo salto da tecnologia da informação

Por décadas, a computação quântica foi vista como uma promessa distante, mas agora, as primeiras aplicações comerciais estão surgindo. Empresas como Google, IBM e startups inovadoras já demonstram protótipos operacionais que resolvem problemas impossíveis para computadores tradicionais.

Aplicações iniciais: simulações químicas para novas drogas, otimização de cadeias de suprimentos e criptografia de próxima geração.

Impacto: transformação de indústrias como farmacêutica, finanças, energia e segurança cibernética.

2. Inteligência artificial generativa: criatividade expandida pela tecnologia

Com a evolução de modelos de IA generativa, como o ChatGPT e DALL·E, a criação de conteúdos digitais nunca foi tão automatizada e sofisticada. Em 2025, a IA generativa ultrapassará o domínio do entretenimento e da arte, influenciando design, engenharia e até ciência.

Novidades: algoritmos capazes de criar designs de produtos, código de software autônomo e até materiais científicos.

Desafios: regulação ética e combate à desinformação gerada por IA.

3. Vacinas de mRNA de próxima geração: um novo paradigma na medicina

O sucesso das vacinas de mRNA contra a COVID-19 abriu caminho para uma revolução na medicina. Agora, pesquisadores estão aplicando essa tecnologia para combater uma ampla gama de doenças, incluindo gripes sazonais, HIV e câncer.

Avanços esperados para 2025: vacinas personalizadas contra o câncer e tratamentos para doenças raras.

Impacto: aceleramento da medicina preventiva e novas terapias personalizadas.

4. Energia nuclear comercial: o sonho da energia infinita está próximo

Após décadas de pesquisa, as primeiras usinas de fusão nuclear comerciais estão sendo projetadas. Empresas privadas, como a Helion Energy e a Commonwealth Fusion Systems, anunciaram que terão protótipos funcionais até o final da década.

O que muda? Diferente da energia nuclear convencional, a fusão não gera resíduos radioativos perigosos e pode fornecer energia limpa e abundante.

Impacto: a redução do uso de combustíveis fósseis e uma revolução na produção de energia sustentável.

5. Computação de ponta: o fim da dependência dos data centers?

O crescimento da Internet das Coisas (IoT) criou a necessidade de processar dados mais perto da fonte, sem depender de grandes servidores centrais. A computação de ponta permite que dispositivos realizem cálculos avançados sem necessidade de conexão constante à nuvem.

Aplicações práticas: cidades inteligentes, carros autônomos e fábricas conectadas.

Benefícios: menor latência, maior eficiência energética e resiliência para redes digitais.

6. Bioplásticos avançados: o fim da era do plástico convencional?

A crise do plástico gerou uma corrida por alternativas sustentáveis. Os bioplásticos de nova geração não apenas substituem os plásticos convencionais, mas também são biodegradáveis e compostáveis.

Novidades: materiais derivados de micróbios, algas e até resíduos agrícolas.

Impacto: redução do lixo plástico em embalagens, utensílios e até na construção civil.

7. Redes 6G: conectividade sem fronteiras

O 5G ainda está sendo implementado, mas o desenvolvimento do 6G já começou. Essa tecnologia promete velocidades até 100 vezes maiores que o 5G e habilitará novas aplicações, como realidades mistas imersivas e IA instantânea na nuvem.

Previsão de chegada: os primeiros testes de redes 6G estão previstos para 2028, mas sua pesquisa e desenvolvimento já impactam projetos atuais de conectividade.

Impacto: transformação da indústria de entretenimento, medicina remota e transporte autônomo.

8. Agricultura vertical automatizada: produção de alimentos no coração das cidades

A escassez de terras agrícolas e o aumento da demanda global por alimentos levaram ao avanço das fazendas verticais inteligentes. Combinando IA, robótica e biotecnologia, essas instalações produzem alimentos sem pesticidas, com menor uso de água e sem depender do clima externo.

Vantagens: maior rendimento por metro quadrado, menor impacto ambiental e produção contínua o ano todo.

Impacto: segurança alimentar em áreas urbanas e redução do desmatamento para agricultura.

9. Interfaces cérebro-computador: a conexão entre mente e máquina

Empresas como a Neuralink (de Elon Musk) já estão testando interfaces cérebro-máquina que permitem a comunicação direta entre humanos e computadores.

Aplicações médicas: tratamento para paralisia, doenças neuromusculares e perda de visão.

Futuro: possibilidade de controle de dispositivos apenas com o pensamento.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

10. Tecnologias de captura de carbono: uma solução para a crise climática?

Com a crescente preocupação ambiental, startups e governos estão investindo em tecnologias para capturar CO? diretamente da atmosfera.

Novos métodos: filtros químicos e técnicas que convertem CO? em materiais úteis, como combustíveis sintéticos e concreto sustentável.

Impacto: redução drástica da pegada de carbono industrial e urbana.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.