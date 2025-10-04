Ortopedista Especialista em Pé e Tornozelo. Doutor em Ortopedia pela UFMG.

O contato do pé com o chão é uma experiência ancestral. Por milhares de anos, nossos antepassados viveram sem calçados ou com proteções rudimentares, adaptando seus pés a terrenos irregulares, duros ou macios, secos ou úmidos. O hábito moderno de calçar sapatos desde os primeiros passos das crianças transformou radicalmente a relação do corpo com o solo.

Nos últimos anos, reacendeu-se a discussão: será que caminhar descalço faz bem? A resposta não é simples, porque envolve benefícios potenciais, riscos específicos e a necessidade de compreender o contexto individual de cada pessoa.



A natureza do pé humano

O pé é uma estrutura altamente complexa, formada por 26 ossos, 33 articulações e mais de 100 músculos, tendões e ligamentos. Ele foi moldado pela evolução para absorver impacto, adaptar-se a diferentes superfícies e, ao mesmo tempo, oferecer propulsão eficiente para a marcha e a corrida.

Quando estamos descalços, todas essas estruturas trabalham em conjunto de maneira mais ativa. Os receptores sensoriais da sola do pé — chamados mecanorreceptores — enviam informações constantes ao cérebro sobre pressão, temperatura, textura e posição. Isso estimula o sistema proprioceptivo, essencial para o equilíbrio.



Os benefícios



Melhora da propriocepção - Caminhar sem calçado aumenta a quantidade de informações enviadas pelos pés ao cérebro. Isso pode melhorar o equilíbrio, a coordenação e até os reflexos posturais. É particularmente útil em exercícios de reabilitação e em práticas como yoga ou pilates.

Fortalecimento muscular - Sem o apoio do calçado, músculos intrínsecos do pé e da panturrilha são mais exigidos. A longo prazo, isso pode levar a maior força e resistência, prevenindo condições como fascite plantar ou instabilidade de tornozelo.

Maior mobilidade articular - Andar descalço favorece o movimento natural dos dedos e articulações do pé, muitas vezes limitado em sapatos rígidos ou apertados.

Estimulação sensorial - O contato direto com o solo ativa diferentes terminações nervosas, proporcionando estímulos táteis que podem ter até efeito relaxante e analgésico.



Correção da marcha em alguns casos



Pessoas que tendem a apoiar o calcanhar de forma exagerada podem aprender, ao andar descalço, a distribuir melhor o peso e a buscar uma passada mais natural.



Os riscos

Se os benefícios parecem tentadores, é preciso atenção. Nem todos podem ou devem andar descalços em qualquer situação.

Traumas diretos - Sem proteção, o pé fica mais exposto a cortes, perfurações, pancadas e queimaduras em superfícies quentes.

Infecções - O contato com solo contaminado pode favorecer micoses, verrugas plantares e até infecções bacterianas em casos de lesão de pele.

Sobrecarga em pés vulneráveis - Pessoas com alterações anatômicas (pé plano, pé cavo), sobrepeso ou histórico de fasciíte plantar podem sentir dor ou agravar sintomas.

Risco aumentado em diabéticos - Indivíduos com neuropatia periférica, comum no diabetes, não percebem pequenos ferimentos, que podem evoluir para úlceras graves. Para eles, andar descalço é desaconselhado.

Contexto cultural e esportivo - O movimento do “barefoot running” (corrida descalça), popularizado na década de 2000, trouxe à tona a ideia de que correr sem tênis seria mais natural e saudável. Houve quem aderisse de imediato, mas também muitos casos de lesões por adaptação inadequada.



Hoje, a visão é mais equilibrada: caminhar ou correr descalço pode trazer benefícios, desde que seja feito com progressão lenta e respeitando a individualidade. Não existe “receita universal”.



Onde e como andar descalço com segurança

Em casa: superfícies limpas e planas são ideais para estimular musculatura e propriocepção sem riscos.

Na areia da praia: ótimo para fortalecimento, mas exige cuidado com excesso de volume, que pode sobrecarregar panturrilhas.

Na grama: oferece estímulos variados, além da sensação agradável do contato com a natureza.

Na academia ou clínicas de reabilitação: em exercícios supervisionados, andar descalço pode potencializar ganhos funcionais.

É sempre importante começar devagar, alternando períodos calçado e descalço.

Se o pé humano foi feito para andar descalço, por que precisamos de sapatos? A resposta está no ambiente. Os solos naturais foram substituídos por superfícies duras, como asfalto e concreto, que exigem proteção para reduzir impacto. Além disso, o calçado oferece barreira contra sujeira, objetos cortantes e variações extremas de temperatura.

Portanto, não se trata de escolher entre andar sempre descalço ou sempre calçado, mas de encontrar um equilíbrio inteligente.



A visão da ciência



Estudos recentes reforçam que o estímulo proprioceptivo do andar descalço é benéfico, especialmente em programas de prevenção de quedas e em reabilitação de tornozelo. Contudo, não há evidência robusta de que o hábito previna lesões em corredores de rua, por exemplo. O que se sabe é que a progressão gradual e o respeito aos limites do corpo são determinantes.



Mensagem final ao leitor: experimente andar descalço em casa, na grama ou na areia, mas com consciência. Sinta o chão, fortaleça seus pés e descubra os benefícios dessa prática simples. E lembre-se: em caso de dor, histórico de lesões ou doenças como o diabetes, procure orientação profissional antes de adotar o hábito.

