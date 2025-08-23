Joanete: como lidar com a dor sem abandonar a corrida

Ortopedista Especialista em Pé e Tornozelo. Doutor em Ortopedia pela UFMG.

O joanete, conhecido na medicina como "hálux valgo", é uma das deformidades mais comuns do pé humano e também uma das que mais incomodam quem pratica atividade física, especialmente os corredores. Mais do que uma simples alteração estética, ele pode provocar dor, inflamação, dificuldades para escolher calçados adequados e até comprometer o desempenho esportivo.

No universo da corrida, onde o pé é a principal engrenagem, o joanete representa um desafio importante. Muitos atletas amadores e profissionais convivem com a deformidade em silêncio, adaptando treinos, modificando a pisada ou até desistindo de provas por conta do incômodo. Mas será que correr com joanete é sempre um problema? Quais são os limites e quais as opções de tratamento?

O que é o joanete?

O joanete é uma deformidade caracterizada pelo desvio lateral do hálux (dedão do pé) em direção aos outros dedos, associado a uma proeminência óssea dolorosa na base do primeiro metatarso. Essa alteração não surge de um dia para o outro: trata-se de uma condição progressiva, que pode ser influenciada por diversos fatores, entre eles:

Genética : histórico familiar é um dos principais determinantes.

Alterações biomecânicas : como pés planos, frouxidão ligamentar ou desequilíbrios musculares.

Calçados inadequados : sapatos de bico fino e salto alto agravam a deformidade, embora não sejam a única causa.

Atividade física intensa: esportes de impacto, como a corrida, podem acentuar sintomas já existentes.

É importante destacar que nem todo joanete dói. Muitas pessoas têm a deformidade sem apresentar desconforto. No entanto, em corredores, a sobrecarga repetitiva e o atrito constante tornam os sintomas muito mais evidentes.

Como o joanete afeta a corrida

A corrida é um movimento cíclico, em que cada passada exige que o pé suporte até três vezes o peso corporal. O dedão do pé, em especial, desempenha papel fundamental no impulso final, garantindo potência e estabilidade. Quando existe o joanete, essa mecânica é alterada. O corredor pode sentir:

Dor localizada na região medial do pé

Alteração da pisada

Maior risco de lesões associadas

Diminuição do rendimento

Em provas longas, como meia maratona ou maratona, esses fatores se tornam ainda mais críticos.

Escolha do tênis: um cuidado essencial

Um dos maiores desafios do corredor com joanete é encontrar o tênis adequado. A regra geral é optar por modelos com caixa frontal larga, que permitem espaço suficiente para os dedos.

Alguns pontos importantes na escolha do calçado:

Espaço para os dedos

Materiais flexíveis

Amortecimento adequado

Drop do tênis mais baixo

Além do tênis, o uso de palmilhas personalizadas pode redistribuir a pressão plantar, diminuindo pontos de sobrecarga.

A boa notícia é que nem todo joanete precisa de cirurgia. Muitos corredores conseguem conviver bem com a condição adotando medidas preventivas e de alívio:

Fortalecimento do pé e tornozelo

Exercícios para os músculos intrínsecos do pé ajudam a estabilizar a articulação e reduzir a progressão da deformidade. Movimentos simples, como apanhar objetos com os dedos ou caminhar descalço em superfícies variadas, podem ser benéficos.

Alongamentos

Alongar a cadeia posterior (panturrilhas, isquiotibiais) e a fáscia plantar contribui para uma mecânica de corrida mais eficiente.

Controle do volume de treino

Ajustar quilometragem e intensidade em fases de dor mais intensa evita sobrecarga.

Gelo e medidas anti-inflamatórias

Após treinos longos, podem aliviar sintomas temporários.

Quando a cirurgia entra em cena

Em casos nos quais a dor se torna incapacitante, há progressão acentuada da deformidade ou falha do tratamento conservador, a cirurgia pode ser indicada.

Os avanços da cirurgia minimamente invasiva do joanete permitem atualmente incisões menores, menor agressão aos tecidos e recuperação mais rápida. Para corredores, isso representa a possibilidade de retorno ao esporte com menos tempo de afastamento.

No entanto, é fundamental alinhar expectativas:

Retorno gradual : a corrida geralmente só é liberada após alguns meses, dependendo da técnica utilizada e da resposta individual à reabilitação.

Reabilitação fisioterapêutica : essencial para restaurar a mobilidade, força e padrão de pisada.

Resultados a longo prazo: embora a cirurgia corrija a deformidade e alivie a dor, fatores genéticos e biomecânicos podem influenciar na durabilidade dos resultados.

Convivendo com o joanete sem abrir mão da corrida

A mensagem central para o corredor é: joanete não significa abandonar o esporte. A chave está em conhecer os limites, adaptar o treinamento e investir em cuidados adequados.

Para muitos, pequenas mudanças — como escolher melhor o calçado, ajustar o volume de treino e fortalecer os pés — já são suficientes para manter o desempenho sem dor. Nos casos mais graves, a cirurgia é uma alternativa viável, com boas taxas de satisfação e possibilidade de retorno às pistas.

Mais do que nunca, a orientação individualizada do médico ortopedista e de uma equipe multidisciplinar (fisioterapeutas, preparadores físicos) é essencial para garantir que a paixão pela corrida siga firme, sem que o joanete se torne um obstáculo intransponível.

