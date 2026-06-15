A censura de pesquisa eleitoral pelo presidente do TSE

A pesquisa Quaest de junho/26 confirma o que a sondagem AtlasIntel havia antecipado em maio. A aprovação de Lula está recuperando devagar e Flávio Bolsonaro caindo nas pesquisas de intenção de voto. O gatilho da mudança na popularidade presidencial foi o período de inflação baixa, pleno-emprego e o consequente crescimento da renda real disponível. Contribuíram para o impacto positivo na renda a isenção do Imposto de Renda para os que ganham até R$ 5 mil e o Desenrola, que reduziu o endividamento. A economia tende a piorar com o choque externo nos preços e na demanda, mas levará meses para rebater na avaliação do presidente. A defasagem é comum e varia de três a seis meses. Não fosse o choque externo, a economia continuaria a melhorar.

A pesquisa AtlasIntel censurada pelo presidente do Tribunal Superior Eleitoral (TSE) encontrou vantagem de dez pontos percentuais para Lula na simulação do primeiro turno. A Quaest de maio captou sete pontos a mais para o presidente. Dadas as diferenças de metodologia, de questionário e de amostragem, a desigualdade de três pontos deve ser desprezada. Os resultados são convergentes. Na pesquisa de junho, a Quaest registrou a mesma vantagem de dez pontos a favor de Lula. A igualdade entre as duas, com curta defasagem no tempo, reforça a convergência entre elas e aumenta a segurança de que essa mudança de visão do eleitor realmente ocorreu.





A aprovação de Lula melhora na margem, nas duas pesquisas, e é provável que continue a melhorar nas próximas semanas. O resultado líquido pode passar a positivo. Tanto a aprovação, quanto as intenções de voto para o presidente subiram nas categorias de gênero, idade, educação e renda em proporções distintas. O movimento positivo ocorreu em todas as regiões, mais no Nordeste e no Sudeste do que nas demais. A pesquisa Quaest mostrou que parte dos eleitores independentes e até mesmo uma parcela dos eleitores da “direita não-bolsonarista” deixaram de preferir Flávio Bolsonaro e passaram a apoiar Lula. Essa troca entre adversários tão diferentes se explica pela polarização que descarta os outros.

O ministro-censor considerou que houve indução nas respostas porque a pesquisa AtlasIntel reproduziu os comprometedores áudios com os diálogos Bolsonaro/Vorcaro para os entrevistados ouvirem. Pesquisa com estímulo informacional é usual como experimento para medir o impacto de uma informação nas percepções das pessoas. Em geral, com uma bateria de perguntas antes e outra depois. O questionário e os argumentos de defesa apresentados pela AtlasIntel registram que houve várias baterias de perguntas antes da reprodução dos áudios. O experimento teria sido realizado após as baterias mais relevantes de questões, como é recomendável tecnicamente.

A convergência das tendências entre as pesquisas AtlasIntel e Quaest indica que as perguntas mais relevantes para a pesquisa eleitoral não foram contaminadas pela audição dos áudios. A pesquisa Quaest também avaliou o impacto negativo do envolvimento de Flávio Bolsonaro com Daniel Vorcaro encontrando o mesmo resultado que a AtlasIntel. Ambas mostram que as revelações da estreita relação entre os dois piorou as perspectivas eleitorais do pré-candidato Bolsonaro.

A única atitude que resta ao presidente do TSE é liberar a pesquisa e se abster de exercer o poder de censura de forma arbitrária e apressada. Se tivesse consultado pessoas isentas com qualificação metodológica para analisar a pesquisa— há muitas na UnB e em outras universidades brasileiras de fácil alcance—, teria sido informado de que não houve erro ou má-fé na realização da pesquisa. Quanto à intimidade entre o pré-candidato do PL e o ex-banqueiro, 58% acham que Flávio Bolsonaro esconde a extensão de seu envolvimento, conforme a Quaest.

Outra fonte de rejeição a Bolsonaro foram as tarifas impostas por Donald Trump ao Brasil; 47% concordam com Lula que o acusou de ter pedido o tarifaço ao presidente americano. Embora favoráveis à designação das facções como terroristas, 60% dos eleitores consideram que cabe ao governo brasileiro fazer essa classificação, e 53% acreditam que bancos e empresas brasileiras serão prejudicados pela decisão de Trump. A proibida AtlasIntel apresentou dados similares: 51,7% acham que a conversa entre Flávio Bolsonaro e Daniel Vorcaro é evidência de envolvimento direto do primeiro no escândalo do Banco Master. Como a pergunta é diferente, esse percentual coincide com os 58% que acham que Flávio Bolsonaro escondeu a seu envolvimento no caso segundo a Quaest.

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Quantos termômetros o ministro precisará quebrar para descobrir que a febre existe independente do medidor? A febre, no caso, é o declínio da candidatura do 01 de Bolsonaro sob impacto da revelação de suas promíscuas relações com Daniel Vorcaro, o dono do Banco Master, hoje na prisão. Havia muita apreensão com a chegada do ministro Nunes Marques à presidência do TSE, justo no período da pré-campanha e durante a campanha eleitoral.

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