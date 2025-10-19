O marketing que não grita

As empresas sempre buscaram gritar. Elas gritam nos outdoors, nas vitrines, nos jingles, nas mensagens digitais, nos pop-ups, através do telemarketing insistente. São avisos de urgência, de escassez, de forma sempre imperativa. Mas, os consumidores mudaram.



Sabemos que as pessoas estão ficando saturadas de tantos estímulos, cansadas do barulho. Então, eles estão desenvolvendo filtros cada vez mais sofisticados para fugirem desse modo agressivo de contato.



Hoje, o excesso de gritos publicitários leva o consumidor a se isolar, a evitar contato e até a desprezar certas marcas. Ele já consegue distinguir com clareza um apelo desesperado por vendas de uma oferta genuína que resolve um problema ou realiza um desejo.



O que eu percebo é que quanto maior a necessidade de vender, maior é o alarde na mente do cliente. Quando falo deste tema, sempre me lembro do marketeer e professor Seth Godin da Stanford Graduate School of Business, quando diz: “Quando não há valor genuíno resta apenas o grito”. E lembro também do Pai do marketing moderno, Philip Kotler, que afirma que quando a necessidade de lucrar supera a de satisfazer, o marketing perde o equilíbrio e começa a gritar.



É muito interessante saber que o marketing de sucesso oxigena a relação com os clientes, ele insinua, não deixa a empresa invadir o íntimo dos seus clientes, ele cria um ambiente que mais é um convite, em que o cliente mesmo, faz a aproximação.

Em tempos anteriores, o silêncio das empresas era visto como ausência, e talvez até fosse mesmo, pois foi um período de busca de credibilidade nos conceitos de marketing, agora é visto como presença qualificada. Sob meu ponto de vista, este termo passou a ser determinante para o sucesso das organizações. Afinal, quem não quer paz, sossego, como se diz aqui em Minas Gerais? Mas, também, quem não quer uma solução rápida e segura, ao se defrontar com um problema?



Reforço com meus alunos de pós-graduação, que a atenção virou moeda valiosa, um ativo estratégico, e o silêncio pode ser a melhor tática para muitos tipos de públicos.



O cenário das empresas simplesmente mudou. Muitas ainda não enxergaram isso. Chegou o momento de menos estímulos e mais significados. Menos grito e mais pausa.



Temos exemplos positivos como o caso da empresa Aesop, uma empresa estrangeira de cosméticos de luxo, que transforma o ato de comprar numa experiencia sensorial e estética. Ela oferece um design minimalista, fragrâncias marcantes e um tipo de abordagem que une sofisticação e autenticidade.

Estive na Aesop em Nova York (EUA), na Madison Avenue, um espaço que mais parece uma galeria. Loja silenciosa, literalmente, em que os produtos falam por si. E isso a faz vender, vender muito.



É importante as organizações se atualizarem e assumirem a chamada escassez emocional. O consumidor está anestesiado por campanhas repetitivas, excesso de estímulos, e promessas “meio verdadeiras”. Isto o faz ficar cético e exausto emocionalmente. O antídoto para isto é o silêncio.



O marketing da escassez emocional, em que menos estímulo significa mais conexão e o silêncio abre espaço para relações mais profundas e verdadeiras manifesta-se com menos campanhas, design limpo e silencioso, narrativas pausadas, sem o velho argumento da urgência e fim de estoque.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

É fundamental dar foco no tato, no aroma, na ambientação e, em disponibilidade real e soluções plenas através dos meios digitais. Isso tudo exige coragem. Enfrentar o mundo do barulho exagerado não é uma batalha fácil, mas, o risco pode levar a um novo posicionamento no mercado.



Chegou o momento crucial de mudar a imagem efêmera das organizações, para uma imagem memorável e de fidelidade.

As opiniões expressas neste texto são de responsabilidade exclusiva do(a) autor(a) e não refletem, necessariamente, o posicionamento e a visão do Estado de Minas sobre o tema.